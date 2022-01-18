شؤون فلسطينية

إضراب شامل في يطا ودعوات للمشاركة الحاشدة في تشييع "الهذالين"

إضراب شامل في يطا ودعوات للمشاركة الحاشدة في تشييع "الهذالين"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوى الإسلامية والوطنية في مدينة يطا جنوب الخليل الإضراب الشامل غدًا الثلاثاء، للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد
الشيخ سليمان الهذالين بعد صلاة الظهر.

ودعت القوى للمشاركة الحاشدة في تشييع جثمان الشيخ سليمان الهذالين بعد ظهر يوم غد الثلاثاء، واستشهد صباح اليوم الاثنين، أيقونة المقاومة الشعبية، الشيخ المسن الهذالين متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل قبل عشرة أيام.

وكان الشيخ الهذالين أصيب بالرأس والصدر والبطن والحوض بعد دهسه بمركبة تابعة لقوات الاحتلال، وأدخل إلى مستشفى الميزان بالخليل لتلقي العلاج، إلى حين استشهاده صباح اليوم.

"الشيخ سليمان" كما يطلق عليه الصحفيون، و"أيقونة المقاومة" كما يسميه ناشطون، كان حاضرا في كل فعالية لرفض الاستيطان
والاحتلال في الضفة الغربية، وبالأخص جنوبي الضفة وفي محيط قريته التي يزحف إليها الاستيطان.

ويسجل للشيخ سليمان حضوره الدائم في الفعاليات الشعبية مرتديا حطَّة بيضاء (غطاء الرأس) مُسدلة على كتفيه، تخفي وراءها شعرا غزاه الشيب بعد عقود من مقارعة الاحتلال، وبيده عصاه يتوكأ عليها ويلوّح بها في التظاهرات والفعاليات الشعبية، إلى جانب علم فلسطين.

وتعود جذور عائلة الهذالين البدوية إلى منطقة "عراد" جنوبي فلسطين المحتلة، وقد هجّروا إلى الضفة الغربية وانتشروا في سفوحها الشرقية، وبينها مناطق جنوب الخليل المسماة "مَسافِر يَطّا"، وزفت حركة حماس أيقونة المقاومة الشعبية في فلسطين الشيخ "الهذالين"، وأكدت أن "دماء الهذالين لن تذهب هدرًا، وستكون وقودًا يعاظم قوة المقاومة الشعبية في ضفتنا الأبية".

وقالت في بيان لها: "يرحل شيخ المقاومة الشعبية بعد مسيرة طويلة من الصمود في أرضه، ومواجهة الاحتلال بعكازه، وصدره العاري، في حالة وطنية سيذكرها التاريخ المقاوم بمداد من نور، وستهتدي بسيرته أجيالنا الشابة في مواجهة الاحتلال الغاشم".

وأضافت "يتزامن ارتقاء الشهيد الهذالين، ليكمل لوحة شرف وكرامة وصمود، يسطرها أهلنا البدو في النقب المحتل في وجه آلة البطش الاحتلالية المستمرة في عملية التهجير، بهدف طرد أهلنا الصامدين وتهجيرهم، وفرض سيطرة الاحتلال على الأرض والإنسان".

وتابعت: "يترجل الشيخ الهذالين، ليؤكد وحدة حال مقاومتنا في أرجاء فلسطين التاريخية، ويسلم راية الصمود والتحدي، ويؤكد
للاحتلال أنه ليس له في أرضنا، من نهرها إلى بحرها، إلا المقاومة، وأن عربدة مستوطنيه لن تواجه بالورود، وأن شعبنا أطفالا وشبابا وشيوخا سيقفون صفا واحدا لحماية الأرض والعرض".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتقل طالبين ويعتدي

الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتقل طالبين ويعتدي

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 41 فلسطينيا بالنقب

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 41 فلسطينيا بالنقب

الاحتلال يعتقل فتى من رأس العمود في القدس

الاحتلال يعتقل فتى من رأس العمود في القدس

مستوطنون يقتحمون &#34;الأقصى&#34; بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

&#34;حماية&#34; يستنكر اعتقال قوات الاحتلال 17 مواطنًا في محافظات الضفة

"حماية" يستنكر اعتقال قوات الاحتلال 17 مواطنًا في محافظات الضفة

الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتدي على المعلمين ويعتقل طالبين

الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتدي على المعلمين ويعتقل طالبين

الصحة بغزة: 177 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: 177 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في ستة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في ستة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتقل طالبين ويعتدي

الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتقل طالبين ويعتدي

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 41 فلسطينيا بالنقب

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 41 فلسطينيا بالنقب

الاحتلال يعتقل فتى من رأس العمود في القدس

الاحتلال يعتقل فتى من رأس العمود في القدس

&#34;حماية&#34; يستنكر اعتقال قوات الاحتلال 17 مواطنًا في محافظات الضفة

"حماية" يستنكر اعتقال قوات الاحتلال 17 مواطنًا في محافظات الضفة

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في ستة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في ستة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت المرشح فرحان علقم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت المرشح فرحان علقم

الكنيسة الأرمنية تحتفل بعيدي الميلاد والغطاس

الكنيسة الأرمنية تحتفل بعيدي الميلاد والغطاس

وسط استقبال حاشد الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الرحمن خدرج

وسط استقبال حاشد الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الرحمن خدرج

منوعات

&#34;أنت توأم روحي&#34;.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

"أنت توأم روحي".. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

شاهد: إيمان العاصي ترقص وتغني في يوم ميلاد ابنتها

شاهد: إيمان العاصي ترقص وتغني في يوم ميلاد ابنتها

موجة من الغضب بعد ظهور إعلامي مصري مصاب بـ(أوميكرون) على الهواء

موجة من الغضب بعد ظهور إعلامي مصري مصاب بـ(أوميكرون) على الهواء

بأحدث ظهور لها.. حنان ترك محط اهتمام الجمهور بصورة على شاطئ البحر

بأحدث ظهور لها.. حنان ترك محط اهتمام الجمهور بصورة على شاطئ البحر

&#34;أحبها بالعقل والقلب&#34;.. يحيى الفخراني يكشف سبب استمرار زواجه 40 عاماً

"أحبها بالعقل والقلب".. يحيى الفخراني يكشف سبب استمرار زواجه 40 عاماً

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

في أول ظهور له.. كاظم الساهر يحذر الجمهور من فيروس(كورونا) بعد وفاة شقيقه

في أول ظهور له.. كاظم الساهر يحذر الجمهور من فيروس(كورونا) بعد وفاة شقيقه

عربي

السودان: مقتل سبعة مواطنين وإصابة آخرين خلال احتجاجات أمس

السودان: مقتل سبعة مواطنين وإصابة آخرين خلال احتجاجات أمس

الكويت: مجلس الأمة يرفع جلسته إثر إغماء الأمين العام

الكويت: مجلس الأمة يرفع جلسته إثر إغماء الأمين العام

العراق: سنتسلم من أمريكا قطعتين أثريتين ‏تعودان لأكثر من 4 آلاف سنة

العراق: سنتسلم من أمريكا قطعتين أثريتين ‏تعودان لأكثر من 4 آلاف سنة

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية متفرقة على أهداف للحوثيين بصنعاء

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية متفرقة على أهداف للحوثيين بصنعاء