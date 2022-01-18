شؤون فلسطينية

مواجهات في برقة وإطلاق نار واستهداف مستوطنين في جنين وقلقيلية

مواجهات في برقة وإطلاق نار واستهداف مستوطنين في جنين وقلقيلية
مواجهات الشبان مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات، مساء أمس، على مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس، كما استهدف مقاومون وشبان قوات الاحتلال ومستوطنيه في جنين وقلقيلية.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات على مدخل قرية برقة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 20 مواطنا، أحدهم بالرصاص المطاطي خلال المواجهات التي اندلعت مع الاحتلال في بلدة برقة.

وتشهد برقة منذ 23 ديسمبر الماضي، مواجهات مع قطعان المستوطنين الذين يعربدون في محاولة لفرض عودتهم لمستوطنة "حومش" المخلاة التي نفذت في محيطها عملية إطلاق نار بطولية قتل خلالها مستوطن وأصيب اثنان آخران منتصف الشهر الماضي.

وفي جنين، أطلق مقاومون النار عل دورية لجيش الاحتلال أثناء مرورها بالقرب من مفرق بلدة جبع جنوب جنين، الواقع عل شارع جنين نابلس الرئيسي.

وفي قلقيلية، استهدف شبان عدة مركبات استيطانية ورشقوها بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

وتحولت التمركزات والطرقات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى كابوس للمستوطنين جراء الزيادة الكبيرة في عدد عمليات رشق مركباتهم بالزجاجات الحارقة والحجارة في الأشهر الأخيرة.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

ووفق التقرير، فقد بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مائة عملية في عام 2020، فيما بلغ مجمل عمليات المقاومة
بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعف عام 2020.

وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، وعودة لشبح انتفاضة الأقصى.

وتوسعت المقاومة في عمليات استهداف منشآت وآليات وأماكن عسكرية للاحتلال بالحرق، حيث جرى رصد (112) عملية، و(18) عملية تحطيم لمركبات الاحتلال، و(3) عمليات إسقاط طائرات "درون".

أخبار ذات صلة

الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتقل طالبين ويعتدي

الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتقل طالبين ويعتدي

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 41 فلسطينيا بالنقب

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 41 فلسطينيا بالنقب

الاحتلال يعتقل فتى من رأس العمود في القدس

الاحتلال يعتقل فتى من رأس العمود في القدس

مستوطنون يقتحمون &#34;الأقصى&#34; بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

&#34;حماية&#34; يستنكر اعتقال قوات الاحتلال 17 مواطنًا في محافظات الضفة

"حماية" يستنكر اعتقال قوات الاحتلال 17 مواطنًا في محافظات الضفة

الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتدي على المعلمين ويعتقل طالبين

الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتدي على المعلمين ويعتقل طالبين

الصحة بغزة: 177 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: 177 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في ستة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في ستة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتقل طالبين ويعتدي

الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتقل طالبين ويعتدي

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 41 فلسطينيا بالنقب

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 41 فلسطينيا بالنقب

الاحتلال يعتقل فتى من رأس العمود في القدس

الاحتلال يعتقل فتى من رأس العمود في القدس

&#34;حماية&#34; يستنكر اعتقال قوات الاحتلال 17 مواطنًا في محافظات الضفة

"حماية" يستنكر اعتقال قوات الاحتلال 17 مواطنًا في محافظات الضفة

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في ستة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في ستة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت المرشح فرحان علقم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت المرشح فرحان علقم

الكنيسة الأرمنية تحتفل بعيدي الميلاد والغطاس

الكنيسة الأرمنية تحتفل بعيدي الميلاد والغطاس

وسط استقبال حاشد الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الرحمن خدرج

وسط استقبال حاشد الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الرحمن خدرج

منوعات

&#34;أنت توأم روحي&#34;.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

"أنت توأم روحي".. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

شاهد: إيمان العاصي ترقص وتغني في يوم ميلاد ابنتها

شاهد: إيمان العاصي ترقص وتغني في يوم ميلاد ابنتها

موجة من الغضب بعد ظهور إعلامي مصري مصاب بـ(أوميكرون) على الهواء

موجة من الغضب بعد ظهور إعلامي مصري مصاب بـ(أوميكرون) على الهواء

بأحدث ظهور لها.. حنان ترك محط اهتمام الجمهور بصورة على شاطئ البحر

بأحدث ظهور لها.. حنان ترك محط اهتمام الجمهور بصورة على شاطئ البحر

&#34;أحبها بالعقل والقلب&#34;.. يحيى الفخراني يكشف سبب استمرار زواجه 40 عاماً

"أحبها بالعقل والقلب".. يحيى الفخراني يكشف سبب استمرار زواجه 40 عاماً

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

في أول ظهور له.. كاظم الساهر يحذر الجمهور من فيروس(كورونا) بعد وفاة شقيقه

في أول ظهور له.. كاظم الساهر يحذر الجمهور من فيروس(كورونا) بعد وفاة شقيقه

عربي

السودان: مقتل سبعة مواطنين وإصابة آخرين خلال احتجاجات أمس

السودان: مقتل سبعة مواطنين وإصابة آخرين خلال احتجاجات أمس

الكويت: مجلس الأمة يرفع جلسته إثر إغماء الأمين العام

الكويت: مجلس الأمة يرفع جلسته إثر إغماء الأمين العام

العراق: سنتسلم من أمريكا قطعتين أثريتين ‏تعودان لأكثر من 4 آلاف سنة

العراق: سنتسلم من أمريكا قطعتين أثريتين ‏تعودان لأكثر من 4 آلاف سنة

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية متفرقة على أهداف للحوثيين بصنعاء

التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية متفرقة على أهداف للحوثيين بصنعاء