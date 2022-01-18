مواجهات في برقة وإطلاق نار واستهداف مستوطنين في جنين وقلقيلية

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات، مساء أمس، على مدخل قرية برقة شمال غرب نابلس، كما استهدف مقاومون وشبان قوات الاحتلال ومستوطنيه في جنين وقلقيلية.ففي نابلس، اندلعت مواجهات على مدخل قرية برقة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم.وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 20 مواطنا، أحدهم بالرصاص المطاطي خلال المواجهات التي اندلعت مع الاحتلال في بلدة برقة.وتشهد برقة منذ 23 ديسمبر الماضي، مواجهات مع قطعان المستوطنين الذين يعربدون في محاولة لفرض عودتهم لمستوطنة "حومش" المخلاة التي نفذت في محيطها عملية إطلاق نار بطولية قتل خلالها مستوطن وأصيب اثنان آخران منتصف الشهر الماضي.وفي جنين، أطلق مقاومون النار عل دورية لجيش الاحتلال أثناء مرورها بالقرب من مفرق بلدة جبع جنوب جنين، الواقع عل شارع جنين نابلس الرئيسي.وفي قلقيلية، استهدف شبان عدة مركبات استيطانية ورشقوها بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.وتحولت التمركزات والطرقات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة إلى كابوس للمستوطنين جراء الزيادة الكبيرة في عدد عمليات رشق مركباتهم بالزجاجات الحارقة والحجارة في الأشهر الأخيرة.وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.ووفق التقرير، فقد بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مائة عملية في عام 2020، فيما بلغ مجمل عمليات المقاومةبما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعف عام 2020.وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، وعودة لشبح انتفاضة الأقصى.وتوسعت المقاومة في عمليات استهداف منشآت وآليات وأماكن عسكرية للاحتلال بالحرق، حيث جرى رصد (112) عملية، و(18) عملية تحطيم لمركبات الاحتلال، و(3) عمليات إسقاط طائرات "درون".