جيش الاحتلال يجري تجربة على منظومة "حيتس" لاعتراض الصواريخ الباليستية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة البحث وتطوير الأسلحة في جيش الاحتلال الإسرائيلي أنها بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية (MDA)، أجرت تجربة ناجحة على منظومة "حيتس" لاعتراض الصواريخ الباليستية.وأفادت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن التجربة جرت على منظومتي حيتس 1و3 الاعتراضية، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.وأوضحت أن المنظومة نجحت في اعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، حيث أجريت التجربة في حقل تجارب في وسط البلاد بقيادة شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (IAI).وأشارت الصحيفة إلى أن مصفوفة الرادار التشغيلية لنظام "حيتس" اكتشفت الهدف وأرسلت بياناته إلى مركز إدارة الرماية، الذي حلل البيانات ووضع خطة اعتراض كاملة.وبينت أنه تم إطلاق صاروخين اعتراضيين من طراز "Arrow 3" على الهدف، وأكمتلت المهمة بنجاح، لافتاً إلى أن هذه هي التجربة الثالثة على المنظومة في غضون أسبوعين.