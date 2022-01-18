مصر تسجل ارتفاعاً بأعداد الإصابات بـ(كورونا) اليومية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 1232 إصابة جديدة و31 وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد، خلال 24 ساعة الماضية.وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 401308 من ضمنهم 334629 حالة تم شفاؤها، و 22179 حالة وفاة"، وفق (موقع الوزارة).وأضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.