اندلاع مواجهات وتحطيم مركبة مستوطن في بلدة بيتا

رام الله - دنيا الوطنحطمت مجموعة من الشبان، مساء اليوم الاثنين، مركبة مستوطن بعد دخوله بالخطأ لبلدة بيتا جنوب نابلس، واندلع على إثرها مواجهات مع قوات الاحتلال التي حاولت إنقاذ المستوطن.وأفادت مصادر محلية أن شبانا حطموا مركبة مستوطن وحاصروه بعد دخوله بالخطأ لبلدة بيتا جنوب نابلس، وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا بأعداد ضخمة بعد دخول مستوطنين إلى البلدة بالخطأ.وأوضحت أن مواجهات عنيفة اندلعت بالتزامن مع محاولة قوات الاحتلال إنقاذ المستوطن، وأضافت أن المواجهات امتدت حتى وصلت مفترق بلدة بيتا، تخللها إطلاق جنود الاحتلال للرصاص وقنابل الغاز السام تجاه الشبان لإنقاذ مستوطن تسلل إلى منطقة بير قوزا.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال انسحبت من بلدة بيتا برفقة المستوطن الذي دخل بالخطأ لمنطقة بير قوزا قرب البلدة، وفي سياق متصل أعلنت جمعية الهلال الأحمر أن طواقم الإسعاف التابعة لها قدمت الخدمات الإسعافية لعائلة مكونة من 8 أشخاص جراء الاختناق بالغاز في بلدة بيتا بسبب هجوم المستوطنين عليها وإلقاء قنابل الغاز على المنزل.وتشهد بلدة بيتا منذ منتصف العام الماضي فعاليات أسبوعية ضمن الخطوات الهادفة إلى إزالة البؤرة الاستيطانية المقامة علىأراضي جبل صبيح، وتتخلل الفعاليات مواجهات عنيفة يطلق فيها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.وقد طور الشبان الثائرون منذ اندلاع أعمال المقاومة من أساليبهم في مقاومة الاحتلال، وخاصة في فعاليات الإرباك الليلي، كمايطلقون المفرقعات والألعاب النارية باتجاه جنود الاحتلال الذين يحرسون البؤرة الاستيطانية، ويؤكد ثوار بلدة بيتا على الدوام، استمرار فعالياتهم حتى دحر الاحتلال عن جبل صبيح.