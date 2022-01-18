شؤون فلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثمانية مواطنين من بلدة تقوع شرق بيت لحم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثمانية مواطنين من بلدة تقوع شرق بيت لحم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، ثمانية مواطنين من بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتقلت حمزه عدنان البدن (22 عاما)، ومعاذ نبيل سلمان (20 عاما)، وبهاء صقر سلمان (20 عاما)، ويحيى موسى الشاعر (20 عاما)، ومحي الدين نايف سلمان (22عاما)، ومروان فؤاد صباح (26 عاما)، ومجاهد حسين حجاحجة (16 عاما)، وعمر سليمان حجاحجة (16 عاما).

وتتعرض بلدة تقوع منذ فترة الى هجمة تعسفية من قبل الاحتلال، تتمثل بالاقتحامات المتكررة ومداهمة منازل المواطنين واعتقال عدد من الفتية والشبان، إضافة الى اغلاق لبعض مداخلها.

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