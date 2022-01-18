حالة الطقس: أجواء صافية وشديدة البرودة





وفي المساء، تنشط سرعة الرياح تدريجياً ويحتمل سقوط زخات متفرقة من الأمطار على المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.



هذه الليلة، يكون الجو شديد البرودة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.



وتتأثر البلاد غدا الأربعاء بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحياناً ويتوقع خلال ساعات الليل ويتوقع سقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة والبحر مائجا.



ويكون الجو الخميس الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة، ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق في ساعات الصباح وتستقر الاجواء اعتباراً من ساعات الظهيرة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



الجمعة، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة، خاصة فوق المناطق الجبلية تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر هذا اليوم، والتزحلق على الطرقات، وشدة سرعة الرياح، ومن تدني مدى الرؤية الافقية.





رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية حيث تبقى درجات الحرارة اقل من معدلها السنوي العام بحدود أربع درجات مئوية ويتوقع تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر.