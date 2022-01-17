طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء
تعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء (19 يناير).
وعليهم التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح الثلاثاء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.
كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
كما على المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
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