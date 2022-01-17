إصابة عائلة بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال بلدة بيتا

رام الله - دنيا الوطنأصيبت عائلة مكونة من ثمانية أفراد بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيتا، جنوب نابلس.وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف عالجت أفراد العائلة الذين أصيبوا بالاختناق جراء إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز بشكل كثيف على منزلهم.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا بأعداد كبيرة لتأمين الحماية لمستوطن اقتحم البلدة، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات.