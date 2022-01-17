شؤون فلسطينية

"المالية" تعقد لقاءً مع مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة

"المالية" تعقد لقاءً مع مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت وزارة المالية، اليوم الاثنين، لقاء مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأكد مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة الجمارك وضريبة القيمة المضافة في الوزارة لؤي حنش، على توجيهات وزير المالية شكري بشارة لنقاش مشروع القانون مع جميع الفعاليات والقطاعات المختلفة للوصول لقانون قابل للتطبيق ويحقق العدالة الضريبية.

وأشاد ممثلو المجتمع المدني بدور وزارة المالية في التشاور والحوار والنقاش مع جميع الفعاليات والأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات التي تصب في مصلحة المواطن.

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