شؤون فلسطينية

الرجوب يطلع القنصل الفرنسي العام على آخر المستجدات

الرجوب يطلع القنصل الفرنسي العام على آخر المستجدات
رام الله - دنيا الوطن
أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، اليوم الاثنين، القنصل الفرنسي العام رينيه تروكاز على آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ووضع الرجوب ضيفه في صورة ما تشهده الأراضي الفلسطينية جرّاء انتهاكات الاحتلال وممارساته المتواصلة بحق أبناء شعبنا في الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وتكثيف الاستيطان في اراضي الدولة الفلسطينية ونهب مقدراتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية والمائية، وسياسة التهجير القسري للمواطنين في الاغوار والقدس، والاعتداء على المقدسات الاسلامية والمسيحية.

واطلع الرجوب تروكاز على الجهود المتواصلة لتحقيق الوحدة الوطنية وإنجاز الشراكة وانهاء الانقسام من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية، إضافة للاستعدادات الجارية لعقد المجلس المركزي.

من جانبه، أكد تروكاز موقف بلاده من القضية الفلسطينية، وأن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي هما أساس التسوية، مشددا على أن فرنسا ستعمل مع كافة الأصدقاء في العالم من أجل رؤية شاملة للحل وفقا للقرارات الدولية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

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