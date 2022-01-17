بالاسماء: رابط فحص الـ100 دولار للأسر المتعففة بقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، رابط فحص منحة الـ100 للأسر الفقيرة في القطاع.أكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف دفعة شهر يناير من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الثلاثاء الموافق 18/01/2022م.وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 97 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة القطرية الالكتروني.وبين العمادي أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.