الحكومة تقرر تأجيل الانتخابات المحلية في المحافظات الجنوبية



وأكدت وزارة الحكم المحلي في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، ان انتخابات المرحلة الثانية ستجري في موعدها في 26 من آذار/مارس القادم في هيئات المحافظات الشمالية والبالغ عددها 102 هيئة محلية.





رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس الوزراء في جلسته، اليوم الاثنين، تأجيل الانتخابات في الهيئات المحلية الـ 25 في المحافظات الجنوبية إلى مرحلة قادمة.وجاء ذلك استنادا إلى الرسالة الواردة من لجنة الانتخابات المركزية، والتي تفيد بعدم تمكنها من إجراء الانتخابات في 25 هيئة محلية في المحافظات الجنوبية.