وزير الأوقاف يندد بالاعتداء على المحكمة الشرعية بالخليل

رام الله - دنيا الوطندان وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، اعتداء خارجين على القانون على مبنى المحكمة الشرعية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وتهديد رئيس المحكمة بالقتل، والتلفظ بألفاظ نابية وشتم الذات الإلهية.وأكد البكري في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذا الاعتداء على مبنى المحكمة الشرعية مدان بشكل كبير كونه اعتداء على مرجعية من أهم المرجعيات الدينية في فلسطين وهو القضاء الشرعي، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وشدد على أهمية الحفاظ على هذه المؤسسة كونها الوحيدة التي تقع في أخطر نقطة وتواجه الاحتلال كل يوم، وتقف حائطاً صامداً في مواجهة المؤامرات على الأسرة الفلسطينية، وهو ما يحتاج منا جميعاً كمؤسسات رسمية، أو شعبية الوقوف خلفها ودعمها.وطالب البكري بالعمل على ملاحقة المعتدين وتسليمهم للقضاء لمنع تكرار هذا الاعتداء المخالف لديننا وعادات وتقاليد شعبنا الرافضة للتعرض للمرجعيات الدينية مهما كانت الأسباب والظروف.