رئيس الوزراء يدين إعدام جنود الاحتلال الشاب جرادات

رام الله - دنيا الوطندان رئيس الوزراء محمد اشتية، جريمة الاحتلال بإعدام الشاب فالح موسى جرادات من بلدة سعير في محافظة الخليل قرب مفرق "عتصيون" جنوب بيت لحم.وطالب اشتية، المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لحمل اسرائيل على وقف عمليات القتل والاعتداءات المتواصلة على أبناء شعبنا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وقال رئيس الوزراء، إن جنود الاحتلال تركوا الشاب جرادات ينزف حتى فاضت روحه، وإن الإعدامات الميدانية تمثل عقيدة إرهاب الدولة المنظم التي يعتنقها هؤلاء الجنود.