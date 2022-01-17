دولي

العقار الجديد ضد (كورونا) يثبت نجاعته بنسبة 92%

العقار الجديد ضد (كورونا) يثبت نجاعته بنسبة 92%
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أشار بحث أجراه صندوق المرضى في إسرائيل، (مكابي)، إلى أن تحسن الحالة الصحية في غضون ثلاثة أيام لنحو 92% من متلقي العقار ضد (كورونا) "باكسلوفيد"، وتوقف عن استخدامه فقط 6% بسبب ظهور أعراض جانبية. 

وكانت الإعراض الجانبية الأساسية الشعور بمذاق مر، والإسهال وفقدان المذاق والشم، وألم العضلات وصداع الرأس.

ودعا الصندوق كل من يوصيه الأطباء بأخذ الدواء بالقيام بذلك لحماية نفسه من حالات الإصابة الخطيرة والوفيات.

الى ذلك، قال المدير العام لمستشفى هداسا البروفيسور يورام فاييس، إن هناك أكثر من 400  من الكوادر الطبية بينهم 70 طبيبا يتغيبون عن العمل بسبب خضوعهم للحجر الصحي.

وجاء قوله في نقاش في (كنيست) في وقت تدرس فيه وزارة الصحة تقليص مدة الحجر الصحي لخمسة أيام لمن لا تظهر عليهم أعراض.

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