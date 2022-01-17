العقار الجديد ضد (كورونا) يثبت نجاعته بنسبة 92%





وكانت الإعراض الجانبية الأساسية الشعور بمذاق مر، والإسهال وفقدان المذاق والشم، وألم العضلات وصداع الرأس.



ودعا الصندوق كل من يوصيه الأطباء بأخذ الدواء بالقيام بذلك لحماية نفسه من حالات الإصابة الخطيرة والوفيات.



الى ذلك، قال المدير العام لمستشفى هداسا البروفيسور يورام فاييس، إن هناك أكثر من 400 من الكوادر الطبية بينهم 70 طبيبا يتغيبون عن العمل بسبب خضوعهم للحجر الصحي.





وجاء قوله في نقاش في (كنيست) في وقت تدرس فيه وزارة الصحة تقليص مدة الحجر الصحي لخمسة أيام لمن لا تظهر عليهم أعراض.



رام الله - دنيا الوطنأشار بحث أجراه صندوق المرضى في إسرائيل، (مكابي)، إلى أن تحسن الحالة الصحية في غضون ثلاثة أيام لنحو 92% من متلقي العقار ضد (كورونا) "باكسلوفيد"، وتوقف عن استخدامه فقط 6% بسبب ظهور أعراض جانبية.