حال إقصاء نتنياهو عن الحياة السياسية.. هل ستصمد حكومة نفتالي بينت؟



وقال رئيس حزب (يش عاتيد)، وزير الخارجية يئير لابيد: إن الحكومة ستصمد حتى إذا تم إقصاء نتنياهو عن الحياة السياسية اذ انها تعتمد على أدائها الجيد حتى الآن وعلى الثقة المتبادلة بين مركباتها.





أما بالنسبة إلى قانون التجنيد، فقال لابيد في جلسة كتلة (يش عاتيد) بـ (كنيست): ان القانون غير موجه ضد المتزمتين اليهود الحريديم، إلا انه يأتي لصالح إسرائيل والشراكة في المصير بين كافة الأطياف.



ومن جانبها رجحت الوزيرة ميراف ميخائيلي، رئيسة حزب (العمل)، أن صفقة المرافعة المحتملة لنتنياهو لن تؤثر على بقاء الحكومة التي ستواصل العمل من اجل المواطنين جمعاء.



وأعرب الوزير عن (إسرائيل بيتنا)، عوديد فورير، عن تفاؤله حيال استمرار استقرار الحكومة، مشيرا الى انه في كل حكومة هناك خلافات ونعمل على حلها.





ومن جهته قال النائب عن (ميرتس)، موسي راز، انه يعارض انضمام (ليكود) و(الصهيونية المتدينة) إلى الحكومة حتى بدون نتنياهو.





ورأى أن الحكومة ستصمد مهما قرر الأخير.

رام الله - دنيا الوطنلا تزال الحلبة السياسية تحاول التأقلم مع مغادرة محتملة لرئيس الوزراء السابق الحياة السياسية والتداعيات على الائتلاف الحكومي.