دولي

إسرائيل: تساحي هنغبي يعلن ترشيح نفسه لرئاسة (ليكود) بعد نتنياهو

إسرائيل: تساحي هنغبي يعلن ترشيح نفسه لرئاسة (ليكود) بعد نتنياهو
تساحي هنغبي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كنيست)، اليوم الاثنين، بأن القطب في حزب (ليكود)، تساحي هنغبي، سيرشح نفسه لرئاسة الحزب بعد رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو.

وفي جديد الاتصالات للتوصل الى صفقة مع نتنياهو في محاكمته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أن وكلاء الدفاع عنه هم الذين توجوا إلى رئيس المحكمة العليا القاضي، المتقاعد أهارون باراك، ليساعد في دفع الصفقة قدمًا قبل انقضاء ولاية المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت بعد نحو (20 يوماً). 

وينصب الخلاف الرئيسي بين الطرفين حول ما اذا كان نتنياهو سيُدان بجريمة شائنة وينهي حياته السياسية.

وعلمت (مكان)، أن باراك ومندلبليت يدعمان أن يدان نتنياهو بجرم شائن، وأن يفرض عليه السجن مع وقف التنفيذ ليتم تخفيفه مقابل أداء الخدمة العامة لصالح الجمهور. 

هذا وتستعد الحلبة السياسية ليوم ما بعد نتنياهو والذي بات يلقب بالانفجار السياسي الكبير.

وشبه مراقبون سياسيون اعتزال نتنياهو الحياة السياسية، بسقوط احجار دومينو قد يؤدي إلى حل الحكومة وتشكيل حكومة يمين بقيادة (ليكود).

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