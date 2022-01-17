عربي

بمشاركة 600 شخصية من الدول الثلاث.. إسرائيل واليابان والإمارات تعقد منتدى ثلاثي للابتكار

بمشاركة 600 شخصية من الدول الثلاث.. إسرائيل واليابان والإمارات تعقد منتدى ثلاثي للابتكار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل واليابان والإمارات، ستعقد غداً الثلاثاء، لأول مرة، منتدى ثلاثي للابتكار، بهدف تعزيز التعاون والمبادرات والعلاقات التجارية والاقتصادية بمشاركة 600 شخصية من الدول الثلاث.

يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات بلغ حوالي مليار دولار العام الماضي.

ووقعت الإمارات وإسرائيلي في أيلول/سبتمبر 2020 اتفاقاً لتطبيع العلاقات، وذلك برعاية أميركية.

أخبار ذات صلة

وكالة: الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين بالخرطوم

وكالة: الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين بالخرطوم

المرصد العربي لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الرابع بالقاهرة غدا الثلاثاء

المرصد العربي لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الرابع بالقاهرة غدا الثلاثاء

مظاهرات جديدة في السودان تطالب بـ&#34;الحكم المدني&#34;

مظاهرات جديدة في السودان تطالب بـ"الحكم المدني"

بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي.. مجلس النواب الأردني يجمد عضوية نائب لمدة عامين

بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي.. مجلس النواب الأردني يجمد عضوية نائب لمدة عامين

الإمارات تكشف عن أعداد وجنسيات الوفيات والإصابات بانفجار صهاريج مصفح

الإمارات تكشف عن أعداد وجنسيات الوفيات والإصابات بانفجار صهاريج مصفح

الأردن: ارتفاع التخزين الكلي لسدود المملكة لنحو 93 مليون م3

الأردن: ارتفاع التخزين الكلي لسدود المملكة لنحو 93 مليون م3

لبنان: أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحتجون ويقفلون مداخل قصر العدل

لبنان: أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحتجون ويقفلون مداخل قصر العدل

الإمارات: انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية بمصفح

الإمارات: انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية بمصفح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

القوى الوطنية تصدر نداءً لإنقاذ حياة الأسير ناصر أبو حميد

القوى الوطنية تصدر نداءً لإنقاذ حياة الأسير ناصر أبو حميد

الشيوخي يدعو إلى إعادة تفعيل وفتح مكاتب نادي الأسير

الشيوخي يدعو إلى إعادة تفعيل وفتح مكاتب نادي الأسير

شاهد: الاحتلال يهدم مشتلاً لعائلة صالحية في الشيخ جراح

شاهد: الاحتلال يهدم مشتلاً لعائلة صالحية في الشيخ جراح

(فتح): محاصرة منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح لهدمه يندرج في إطار التهجير القسري

(فتح): محاصرة منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح لهدمه يندرج في إطار التهجير القسري

الضمير ترسل نداء عاجل للمقرر الخاص للإفراج عن المعتقل ناصر أبو حميد

الضمير ترسل نداء عاجل للمقرر الخاص للإفراج عن المعتقل ناصر أبو حميد

(حماس) تعقب على تصريحات وزير الحكم المحلي بشأن انهيار البنية التحتية بغزة

(حماس) تعقب على تصريحات وزير الحكم المحلي بشأن انهيار البنية التحتية بغزة

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (18 يناير)

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (18 يناير)

الرويضي: اتصالات حثيثة تجريها القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية الدولية لأهالي الشيخ جراح

الرويضي: اتصالات حثيثة تجريها القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية الدولية لأهالي الشيخ جراح

منوعات

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

في أول ظهور له.. كاظم الساهر يحذر الجمهور من فيروس(كورونا) بعد وفاة شقيقه

في أول ظهور له.. كاظم الساهر يحذر الجمهور من فيروس(كورونا) بعد وفاة شقيقه

حورية فرغلي تثير ضجة واسعة بعد نشرها بوست يقلل من قيمة الرجال

حورية فرغلي تثير ضجة واسعة بعد نشرها بوست يقلل من قيمة الرجال

ياسمين عبد العزيز تحتفل بيوم ميلادها الـ42 بأجواء رقص وغناء

ياسمين عبد العزيز تحتفل بيوم ميلادها الـ42 بأجواء رقص وغناء

تفاصيل جديدة حول قضية وفاة الإبراشي والنائب العام يأمر بالتحقيق

تفاصيل جديدة حول قضية وفاة الإبراشي والنائب العام يأمر بالتحقيق

شاهد: ياسمين صبري توجه رسالة لدعم وتمكين المرأة في سوق العمل

شاهد: ياسمين صبري توجه رسالة لدعم وتمكين المرأة في سوق العمل

بيوم ميلادها.. دنيا وإيمي سمير غانم توجهان رسائل مؤثرة لوالدتهم الرحلة

بيوم ميلادها.. دنيا وإيمي سمير غانم توجهان رسائل مؤثرة لوالدتهم الرحلة

بعد اتهامها بالغرور.. كيف ردت الإعلامية ريا أبي راشد على هذا الاتهام؟

بعد اتهامها بالغرور.. كيف ردت الإعلامية ريا أبي راشد على هذا الاتهام؟

عربي

وكالة: الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين بالخرطوم

وكالة: الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين بالخرطوم

مظاهرات جديدة في السودان تطالب بـ&#34;الحكم المدني&#34;

مظاهرات جديدة في السودان تطالب بـ"الحكم المدني"

بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي.. مجلس النواب الأردني يجمد عضوية نائب لمدة عامين

بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي.. مجلس النواب الأردني يجمد عضوية نائب لمدة عامين

الإمارات تكشف عن أعداد وجنسيات الوفيات والإصابات بانفجار صهاريج مصفح

الإمارات تكشف عن أعداد وجنسيات الوفيات والإصابات بانفجار صهاريج مصفح