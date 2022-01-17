بمشاركة 600 شخصية من الدول الثلاث.. إسرائيل واليابان والإمارات تعقد منتدى ثلاثي للابتكار





يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات بلغ حوالي مليار دولار العام الماضي.





ووقعت الإمارات وإسرائيلي في أيلول/سبتمبر 2020 اتفاقاً لتطبيع العلاقات، وذلك برعاية أميركية.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل واليابان والإمارات، ستعقد غداً الثلاثاء، لأول مرة، منتدى ثلاثي للابتكار، بهدف تعزيز التعاون والمبادرات والعلاقات التجارية والاقتصادية بمشاركة 600 شخصية من الدول الثلاث.