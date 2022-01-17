السراج يجتمع بلجنة الطوارئ في بلدية غزة لتقييم نتائج المنخفض الأخير

رام الله - دنيا الوطنعقد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج اجتماعا مع أعضاء لجنة الطوارئ في بلدية غزة بعد انتهاء المنخفض الأخير بهدف تقييم اللجنة خلال المنخفض الجوي الأخير الذي تعرضت له المدينة خلال واستخلاص الدروس والنتائج ومعرفة الثغرات وتلافيهافي أي منخفضات جوية قادمة.وحضر الاجتماع الذي عقد في غرفة المجلس البلدي بمقر البلدية الرئيس، رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، ورئيس لجنة الطوارئ مصطفى قزعاط، وأعضاء المجلس البلدي، بدر صبرة، و م. لؤي عياد، وأعضاء لجنة طوارئ الشتاء في البلدية، إضافةالى الموظفين الذين بذلوا جهودا إضافية خلال المنخفض الأخير وظهروا في وسائل الإعلام عملهم على نقل تلاميذ مدرسة مصطفى حافظ في ذروة المنخفض.وشكر د. السراج طواقم لجنة الطوارئ على عملها الدؤوب طيلة المنخفض الأخير والحد من أضرار حدوث أضرار جسيمة في الممتلكات، خاصا موظفي البلدية الذين بذلوا جهودا إضافية وظهروا بمواقف إنسانية خلال المنخفض الأخير.وناقش رئيس البلدية الجهود التي بذلتها فرق الطوارئ خلال المنخفض الأخير وأهم الصعوبات التي واجهتهم، وأسباب تجمع مياه الأمطار في بعض المنخفضة لاسيما في شارع مصطفى حافظ، وسبل تلافي بعض الثغرات في أي منخفضات جوية قادمة.وأكد على ضرورة إعداد تقرير مفصل يشمل جميع النقاط الساخنة والتي تحدث بها تجمعات لمياه الأمطار، والشوارع الترابية والمعبدة، وتحديد المناطق التي شهدت طفحا للصرف الصحي خلال المنخفض، وضرورة تحديد الإشكاليات وكيفية مواجهتها في المنخفضات القادمة واستخلاص النتائج والعبر.بدوره؛ أوضح مصطفى قزعاط عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الطوارئ آلية عمل فرق الطوارئ خلال المنخفض الأخير، لافتاً أن تجمعات المياه التي حدثت في بعض المناطق المنخفضة من المدينة لاسيما في شارع مصطفى حافظ ترجع لعدة أسباب أهمها أن كمية الأمطار التي هطلت خلال فترة قصيرة وكثافتها، والأضرار التي لحقت في خطوط تصريف مياه الأمطار في المنطقة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير في شهر مايو الماضي، لافتا إلى أن البلدية نفذت قبل 4 أعوام مشروعاً لحقن المياه فيالأرض لتلافي المشكلة، ولم تظهر المشكلة خلال العامين الماضيين.وأكد قزعاط أهمية استخلاص العبر والنتائج والاستفادة منها في أي منخفضات جوية قادمة، موضحاً أن طواقم اللجنة تمكنت من تصريف كافة التجمعات في أسرع مدة ممكنة وخلال مدة لا تتجاوز 40 دقيقة وإعادة فتح الشوارع.وبين أن العديد من المناطق التي صنفت بالساخنة لم تشهد أي حالات غرق خلال الموسم الحالي بعد أن كانت تشهد حالات غرق وتجمعات خلال مواسم الشتاء الماضية.تكريم الموظفينوكان رئيس البلدية قد استقبل عدة وفود في مكتبه في البلدية جاءت لشكر ودعم البلدية وشكر موظفي البلدية الذين ظهروا في وسائل الإعلام خلال عملهم على نقل تلاميذ مدرسة مصطفى حافظ في ذروة المنخفض.وكرمت العديد من مؤسسات المجتمع المدني وشركات وشخصيات حكومية واجتماعية موظفي البلدية الذين ظهروا خلال عملهم الإنساني في وسائل الإعلام خلال المنخفض الأخير كان أبرزهم؛ رئيس لجنة العمل الحكومي عصام الدعاليس، ووكيل وزارة الاعلام سلامة معروف، والاتحاد الدولي للدفاع عن حقوق الطفل ومؤسسة الإمام الياسين، والأسرة الرياضية، وشركة شكور إخوان، ومؤسسات وشخصيات اجتماعية أخرى.يذكر أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة خلال لمنخفض الجوي الأخير بلغت نحو 125ملم وهي كمية كبيرة في وقت قصير وتعادل نحو 32 % من متوسط المعدل السنوي لتبلغ نسبة كمية الأمطار منذ بداية الموسم الحالي نحو 65 %.