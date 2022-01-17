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نصر: الشؤون المدنية تحقق إنجازات كبيرة لعملها وفق المعايير الوطنية والمهنية والشفافية العالية

نصر: الشؤون المدنية تحقق إنجازات كبيرة لعملها وفق المعايير الوطنية والمهنية والشفافية العالية
إياد نصر
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس اللجنة المدنية في قطاع غزة، إياد نصر، إن هيئة الشؤون المدنية تواصل عملها لخدمة شريحة المواطنين من تجار ومرضى وفئات أخرى وفق اعلى درجات الشفافية والمعايير المهنية المتفق والمتوافق عليها مع الجهات المحلية ذات العلاقة، وخصوصاً فيما يتعلق بإصدار التصاريح الخاصة بالتجار او ما شابه ذلك. 

وأكد في تصريح صحفي، ان الهيئة لم تتجاوز دورها او المعايير التي حددت سابقاً في هذه القضية وهي تنفذ اعمالها ضمن لجان مهنية متخصصة ومعروفة للجميع ولا مكان لأي عمل اخر تحت مظلة اللجنة. 

وأوضح أن الهيئة أنجزت الكثير خلال الأسابيع الأخيرة على صعيد اصدار الاف التصاريح التجارية الجديدة لفئات محددة ومعلومة، وهي تقوم الان بالعمل لدى الجانب الإسرائيلي على زيادة حصة التصاريح بما يضمن استفادة اكبر عدد ممكن من المواطنين. 

وأضاف ان الشؤون المدنية ومن منطلق المصلحة العليا للمواطنين والتسهيل عليهم تقوم بفتح أبوابها لساعات إضافية بعد الدوام من اجل حل المشاكل واستقبال المواطنين الذين يواجهون إشكاليات مختلفة في تسهيل انجاز معاملاتهم. 

وشدد على تفهم الهيئة لحاجة المواطنين لإنجاز معاملاتهم في وقت قياسي ولكنه دعاهم الى الصبر نظراً لان انجاز هذه المعاملات مرتبط بالجانب الإسرائيلي. 

وأضاف أنه وأعضاء الهيئة يبذلون جهوداً متواصلة على مدار الساعة مع الجانب الإسرائيلي لتوسيع دائرة التسهيلات للمواطنين وإصدار المزيد من التصاريح. 

وطالب المواطنين بالتريث وعدم الانجرار وراء الاشاعات التي تهدف فقط الى احداث البلبلة والتشويش على سير عمل الهيئة الذي تضاعف مؤخراً وقدم المزيد من الإنجازات والتي لم تعد تخفى على احد وعلى رأسها انجاز طلبات لم الشمل وإصدار التصاريح وغيرها من الإجراءات الأخرى.

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