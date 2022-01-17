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الشيوخي يدعو إلى إعادة تفعيل وفتح مكاتب نادي الأسير

الشيوخي يدعو إلى إعادة تفعيل وفتح مكاتب نادي الأسير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية، عزمي الشيوخي، في بيان صحفي صدر عصر اليوم، إلى إعادة تفعيل وفتح مكاتب نادي الأسير وطالب بتفعيل وتدويل قضية الأسرى.

ودعا اهالي الاسرى والمحررين أن تنزل مع الجماهير للشارع لإسناد الأسير ناصر أبو حميد والأسرى الابطال ودعا الى إعادة تفعيل وزارة الاسرى التابعة للحكومة والإبقاء على هيئة شؤون الاسرة والمحررين .

وأوضح الشيوخي أنه يدعو إلى إعادة تفعيل وفتح مكاتب نادي الاسير التي تم اغلاقها من اجل المساهمة في رفع وتيرة الفعاليات المساندة لاسرى الحرية واعادة الاعتبار لقضية الاسرى وصولا الى تديول قضيتهم من خلال قضية الاسير المريض بالسرطان ناصر ابو حميد وجميع اسرى الحرية.

وطالب الشيوخي وزارة الخارجية الفلسطينية وجميع سفاراتنا حول العالم واقاليم حركة فتح في الداخل ودول الشتات والمهجر ان تقوم بعمل كل ما يلزم من اجل النجاح في تدويل قضية الاسرى وان تكون قضية كل اسير رافعة لقضية الاسرى كافة في جميع الدول الموجودة على الكرة الارضية .

ودعا اهالي الاسرى وجميع الاسرى المحررين والقيادات الفلسطينية عامة ان تنزل مع الجماهير في الميدان لاسناد الاسير ناصر ابو حميد والاسرى عموما في الاعتصامات والفعاليات الوطنية في كل مكان .

ودعا الى اعادة وزارة الاسرى التابعة للحكومة الى العمل من جديد مع الابقاء على هيئة شؤون الاسرة والمحررين بكامل طاقتها وطواقمها التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

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