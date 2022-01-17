عالمياً.. ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بسبب (كورونا) إلى 207 مليون





وأضاف رايدر: "نحن نشهد بالفعل ضررًا دائمًا يحتمل أن يلحق بأسواق العمل، جنبًا إلى جنب مع زيادة الفقر وعدم المساواة".



بدوره، طالب رئيس منظمة العمل الدولية من العديد من العمال التحول إلى أنواع جديدة من العمل.



وذكر رئيس منظمة العمل الدولية: "لا يمكن أن يكون هناك انتعاش حقيقي من هذا الوباء دون تعافي سوق العمل على نطاق واسع، ولكي يكون هذا الانتعاش مستدامًا، يجب أن يستند إلى مبادئ العمل اللائق - بما في ذلك الصحة والسلامة والإنصاف والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي".



كما حذر التقرير من وجود اختلافات في تأثير الأزمة عبر مجموعات العمال والبلدان، مما يعمق التفاوتات داخل الدول.







رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة العمل الدولية في أحدث تقرير لها، إن التعافي في أسواق العمل سيظل بطيئًا، وذلك مع انتشار وباء (كورونا)، وبحسب التقديرات وصل مستوى 2022 للعاطلين عن العمل بنحو 207 ملايين مقابل 186 مليونا في 2019.كما خفضت منظمة العمل الدولية توقعاتها فيما يتعلق بتعافي سوق العمل لعام 2022، مرجحه إلى استمرار العجز الكبير في عدد ساعات العمل مقارنةً بعصر ما قبل الجائحة.وأضاف التقرير: "أنه في حين أن هذا التوقع الأخير يمثل تحسنا في الوضع في عام 2021 ، إلا أنه لا يزال أقل بنسبة 2% تقريبًا من عدد ساعات العمل قبل انتشار الوباء على مستوى العالم، علاوة على ذلك، من المتوقع أن تظل البطالة العالمية أعلى من مستويات ما قبل COVID حتى عام 2023 على الأقل".بدوره، قال جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "بعد مرور عامين على هذه الأزمة، ما زالت الآفاق هشة والطريق إلى التعافي بطيء وغير مؤكد".