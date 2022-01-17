وكالة: الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين بالخرطوم

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (فرانس برس) الفرنسية، بأن آلاف السودانيين خرجوا اليوم الاثنين في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري، في حين أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.وبحسب الوكالة الفرنسية، فقد خرج آلاف السودانيين مجددا الاثنين في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان منذ قرابة ثلاثة أشهر.وأشارت الوكالة إلى أن قوات الشرطة السودانية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية، وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة.