(فتح): محاصرة منزل عائلة صالحية بالشيخ جراح لهدمه يندرج في إطار التهجير القسري

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة التحرير الوطني (فتح) في محافظة القدس، اليوم الإثنين، أن إقدام سلطات الاحتلال على محاصرة محيط حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، لاقتحام منزل عائلة صالحية وهدمه، وإجبارها على إخلاء محتويات مشتل تعود لها، تمهيدًا لهدمه والاستيلاء على الأرض المحيطة به، يندرج في إطار التهجير القسري، والتطهير العرقي، التي ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.وقالت الحركة في تصريح صدر عن المتحدث باسمها في القدس محمد ربيع: "أن سلطات الاحتلال توظف كل إمكانياتها من أجل تهويد المدينة المقدسة، ومحاربة أي وجود فلسطيني داخل القدس المحتلة، لصالح عمليات التوسع الاستيطاني الإحلالي".وأضاف: "أن ممارسات الاحتلال العنصرية ضد شعبنا في القدس تسارعت وتيرتها في الآونة الأخيرة، من خلال عمليات الهدم للمنازل والمنشآت والممتلكات، وأنها لم تتوقف ومستمرة على مدار الساعة، ويرافقها استيطان احلالي منظم".وأوضحت أن المقدسيين يعانون من سياسة التهجير، الناتجة عن هدم البناء، وعدم منح التراخيص، ووضع شروط تعجيزية عند إعطائها، وفرض ضرائب وغرامات باهظة والسجن، وغيرها.ودعت الحركة إلى التكاتف ومواجهة إجراءات الاحتلال، ومؤازرة اصحاب البيوت المهددة بالهدم والتوجه لحمايتها، والالتفات إلى هذا المخطط الاستعماري، لإفشاله.ونوهت إلى أن حكومة الاحتلال تواصل جرائمها، مستغلة في ذلك حالة الصمت الدولي حيال ما يجري في المدينة المقدسة.وطالبت (فتح) المجتمع الدولي بالتدخل العاجل، فيما يحصل في مدينة القدس، من انتهاكات، وجرائم منظمة، تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوها.