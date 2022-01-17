المرصد العربي لحقوق الإنسان يعقد اجتماعه الرابع بالقاهرة غدا الثلاثاء





رام الله - دنيا الوطنيعقد المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي ، اجتماعه الرابع بالقاهرة برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 18- 19 يناير الجاري.وسيناقش مجلس أمناء المرصد خلال اجتماعه خطة العمل المقترحة خلال المرحلة المقبلة، لجانب وضع استراتيجية عربية لتعزيز إنفاذ حقوق الإنسان في العالم العربي ، كما يستعرض الاجتماع خطة عمل متكاملة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وإنشاء الشبكة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان في العالم العربي، وسبل الارتقاء بالثقافة الحقوقية في الوطن العربي، إضافة لمناقشة مقترح بشأن المؤشر العربي للأمن الغذائي.وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان ، أهمية الاجتماع المزمع انعقاده غدا في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدول العربية جراء التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية تحت دعوى حماية حقوق الإنسان، موضحا أنه يقوم على أساس تكوين شبكة علاقات وقنوات اتصال بالمنظمات الإقليمية والدولية الرسمية وغيرالحكومية، وفق استراتيجية واضحة تحترم سيادة الدول العربية، وتتصدى لهذه التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية ، والتعامل مع ملف حقوق الإنسان وفق الآليات المتبعة على المستوى العالمي بعيداً عن تسييس هذا الملف، واستغلال مقدرات الشعوب العربية، والتعرض لسيادتها بدعوى ملف حقوقالإنسان.