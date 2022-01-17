مظاهرات جديدة في السودان تطالب بـ"الحكم المدني"

رام الله - دنيا الوطنتظاهر آلاف السودانيين، اليوم الاثنين، للمطالبة بالحكم المدني، وتسبق هذه الاحتجاجات زيارة مرتقبة لوفد أميركي للخرطوم ضمن جهود لحل الأزمة القائمة في البلاد.وخرج المتظاهرون من محطة (باشدار) (جنوبي الخرطوم)، وحددت لجان المقاومة مسار المظاهرات الجديدة التي أطلق عليها (مليونية 17 يناير)، كما حددت عشرة أماكن لتجمع المتظاهرين، وفق (الجزيرة نت).وفي وقت سابق، قالت لجان المقاومة: "إن مظاهرات الخرطوم ستتوجه نحو القصر الرئاسي لمناهضة الانقلاب"، داعيةً المتظاهرين إلى إغلاق الشوارع بالحجارة للحماية من قوات الأمن.وفي الأسابيع الماضية، تدخلت قوات الأمن السودانية لمنع المتظاهرين من بلوغ القصر الرئاسي، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى.