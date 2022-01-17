(حماس) تعقب على تصريحات وزير الحكم المحلي بشأن انهيار البنية التحتية بغزة

حركة (حماس)

رام الله - دنيا الوطنحمّل مجدي الصالح وزير الحكم المحلي، اليوم الاثنين،المسؤولية التامة عن انهيار البنية التحتية في قطاع غزة باعتبارها ترفض إجراء انتخابات المجالس البلدية وتقوم بتعيّن رؤساء لهذه المجالسوقال الصالح في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: "إن غرق قطاع غزة بالمياه في المنخفض، حدثٌ كارثي ومأساة حقيقية كاد يودي بحياة عشرات الأطفال نتيجة تقصير البلديات هناك وعدم دفعها للمستحقات اللازمة والمترتبة عليها".من جانبه، قال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة (حماس): "تصريحات وزير الحكم المحلي مجدي الصالح مجردة من الحس الوطني والإنساني وتعكس عدم المسؤولية ولا تخدم إلا موقف الاحتلال وروايته"، وفق وكالة (الرأي) الفلسطينية.وأضاف: "كان الأولى بالصالحي القيام بواجباته وتحمّل مسؤولياته تجاه أبناء شعبنا ومعاناتهم، وقطاع غزة يعيش في حصار ظالم ولا يزال يعاني آثار الحرب الأخيرة ويئن أبناؤه تحت وطأة عقوبات السلطة والحكومة التي يمثلها".يذكر، أن العديد من منازل المواطنين في قطاع غزة قد تأثرت وتضررت جراء المنخفض الجوي وأصبحت عشرات العائلات في العراء والبرد القارس.