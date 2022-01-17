آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (18 يناير)

الهيئة العامة للمعابر والحدود ب

وزارة الداخلية والأمن الوطني

وأوضحت الهيئة العامة أن السفر سيكون للحافلات السادسة والسابعة والثامنة من كشف المسافرين رقم (2022/3)، وللحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/3).ونوهت إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.