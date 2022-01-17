شؤون فلسطينية

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (18 يناير)

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (18 يناير)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 18 كانون الثاني/ يناير 2022.

وأوضحت الهيئة العامة أن السفر سيكون للحافلات السادسة والسابعة والثامنة من كشف المسافرين رقم (2022/3)، وللحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/3).

ونوهت إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين

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