بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي.. مجلس النواب الأردني يجمد عضوية نائب لمدة عامين

رام الله - دنيا الوطنأعلن مجلس النواب الأردني، في جلسة سرية، اليوم الاثنين، عن تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، على خلفية المشاجرة التي حدثت في البرلمان.فيما وافق المجلس بذلك على قرار لجنته القانونية المتعلق بالأحداث التي حصلت في جلسته المنعقدة بـ28 كانون الأول/ ديسمبر 2021، وفق (المملكة).جاء التصويت على قرار اللجنة القانونية فيما يتعلق بالعراك الذي حدث في أول جلسة لمجلس النواب، بشأن التعديلات الدستورية انتهى، وصوّت المجلس على تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، وعدم توجيه أي عقوبة على النواب الآخرين المشاركين في المشكلة بحسب تصريحات لنواب قبل مغادرتهم الجلسة.يشار إلى أن النائبان أندريه حواري وشادي فريج، كانا قد قدما شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب ضد النائب حسن الرياطي، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة، والتي بدورها رفعت توصيتها للقانونية.