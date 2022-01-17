عبدالله عبدالله: هذا ما ناقشه وفد (فتح) مع المسؤولين الجزائريين





وحول اللقاء وفد من حركة (فتح) أمس بالمسؤولين الجزائر، أوضح عبد لله أنه تم مناقشة مواقف وهوية الحركة لإنهاء الانقسام، وهويتنا بوحدة الجبهة الداخلية الفلسطينية.



وتابع عبد الله: "أن وفد حركة (فتح) أول من وصل إلى الجزائر، أي أنه لابد أن يكون هناك إيجابيات بذلك رغم فشل عشرة محاولات".



خاص دنيا الوطن - آية الملاحيأكد عبد الله عبد الله عضو اللجنة الثورية لحركة (فتح)، اليوم الاثنين، أن دول الجزائر دعت الفصائل الفلسطينية بشكل منفرد في البداية، وذلك لاستكشاف مواقفهم.وقال عبد الله في تصريح لـ"دنيا الوطن": "إن وفد حركة فتح وصل إلى الجزائر والتقى مع المسؤولين الجزائريين بالأمس، فيما ستصل الفصائل الأخرى اتباعاً وسيتم اللقاء معهم".وأضاف عضو اللجنة الثورية لحركة (فتح): "أنه على ضوء النقاط الأولية الاستكشافية سيتم الإقرار بعقد مؤتمر يشمل جميع الفصائل الفلسطينية".