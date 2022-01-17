استشهاد شاب برصاص الاحتلال على مفترق "عتصيون" بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد المواطن فالح موسى شاكر جرادات، من بلدة سعير بمحافظة الخليل، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي على مفترق "غوش عتصيون" جنوب مدينة بيت لحم، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.



وقالت قناة (كان): إن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب الفلسطيني، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "متابعة للتقارير عن محاولة طعن عند مفترق غوش عتصيون، نزل فلسطيني من سيارة مسلح بسكين وحاول طعن مقاتل من جيش الدفاع الإسرائيلي، فأطلق المقاتل النار على المواطن الفلسطيني، الذي وقام بتحييده، لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".





وأضاف: "تقوم قوات الجيش الإسرائيلي الآن بمطاردة السيارة التي وصل الفلسطيني على متنها".



وأشارت مصادر محلية، إلى أن قوات الاحتلال منعت وصول طواقم الإسعاف للشاب المصاب.