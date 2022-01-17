شؤون فلسطينية

اتحاد بلديات القطاع يدعو للتدخل الفوري لإعمار البنية التحتية

اتحاد بلديات القطاع يدعو للتدخل الفوري لإعمار البنية التحتية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أطلق اتحاد بلديات قطاع غزة، اليوم الاثنين، نداء استغاثة لكل الجهات الدولية، بالنظر إلى خطورة الوضع في القطاع، والتدخل العاجل والفوري لإعمار البنية التحية لإنقاذ القطاع.

وقال علاء الدين البطة نائب رئيس الاتحاد ورئيس بلدية خان يونس علاء الدين البطة خلال مؤتمر صحفي: "إن البلديات في قطاع غزة بحاجة إلى 50 مليون دولار، لمجابهة المنخفضات الجوية ومعالجة اثارها التي أدت لخسائر كبيرة في البنية التحتية".

وحذر من التداعيات الخطيرة من استمرار الحصار على قطاع غزة، وتأخر عملية الإعمار وتأهيل الشوارع والبنية التحتية، وما في ذلك من استهتار بحياة المواطنين، لافتاً منع الاحتلال دخول المعدات والآليات الجديدة للبلديات التي كانت تعمل خلال الأيام الماضية بآلياتها القديمة التي تتعطل بشكل دائم.

وتابع: "إضافة لمنع إدخال المواد الخاصة بصناعة الأسفلت منذ أكثر من شهرين لتأهيل الشوارع المدمرة، وما لذلك من تأثير على سير المشاريع وتوقفها بسبب عدم توفر المواد اللازمة".

وقال البطة: "إن اتحاد البلديات خاطب المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل من أجل البدء في إعادة اعمار البنية التحية قبل فصل الشتاء، ولكن لم يلقى استجابة".

وأضاف: "ما حذرنا منه وقع في بعض المناطق رغم الإصلاحات السريعة البسيطة التي قامت بها البلديات، التي لم تؤدي الغرض المطلوب حيث حدثت انهيارات للشوارع في بعض المناطق التي تعرضت للقصف".

وذكر أن البلديات في كل عام تشكل لجان طوارئ، تعد الخطط لمواجهة المنخفضات الجوية، حيث توقعت أن تكون ظروف هذا الشتاء قاسية وصعبة خاصة بعد العدوان على القطاع الذي ركز على تدمير البنية التحتية.

ولفت أن لجان الطوارئ أعدت نفسها لأسوء الاحتمالات، حيث تم تحديد المناطق التي تشكل خطر على حياة المواطنين، وتم القيام بإجراءات استباقية للحد من أي اضرار قد تلحق تلك المناطق وتبليغ المواطنين فيها لأخذ التدابير اللازمة.

وأكد أنه رغم كل المعيقات التي تواجه البلديات لم تسجل أي حالات غرق كبيرة، مشيراً أن المنخفض سجل كثافة عالية في سقوط الأمطار في وقت قصير، وما حدث في غزة شهدته الدول المحيطة، حيث كان هناك حالات غرق لعدة شوارع.

أخبار ذات صلة

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (18 يناير)

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (18 يناير)

الرويضي: اتصالات حثيثة تجريها القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية الدولية لأهالي الشيخ جراح

الرويضي: اتصالات حثيثة تجريها القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية الدولية لأهالي الشيخ جراح

عبدالله عبدالله: هذا ما ناقشه وفد (فتح) مع المسؤولين الجزائريين

عبدالله عبدالله: هذا ما ناقشه وفد (فتح) مع المسؤولين الجزائريين

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على مفترق &#34;عتصيون&#34; بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على مفترق "عتصيون" بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

البرغوثي: استشهاد الهذالين جريمة تستوجب توسيع دائرة الاشتباك

البرغوثي: استشهاد الهذالين جريمة تستوجب توسيع دائرة الاشتباك

مصدر لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: الحكومة تعفي الحاصلين على لم الشمل بغزة من رسوم المعاملات

مصدر لـ "دنيا الوطن": الحكومة تعفي الحاصلين على لم الشمل بغزة من رسوم المعاملات

اعتقال شابين من العيساوية بزعم إطلاقهما النار تجاه الاحتلال خلال الأسابيع الماضية

اعتقال شابين من العيساوية بزعم إطلاقهما النار تجاه الاحتلال خلال الأسابيع الماضية

الديمقراطية: وفدنا إلى الجزائر يحمل رؤية وإقتراحات عملية لإنهاء الإنقسام

الديمقراطية: وفدنا إلى الجزائر يحمل رؤية وإقتراحات عملية لإنهاء الإنقسام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرغوثي: استشهاد الهذالين جريمة تستوجب توسيع دائرة الاشتباك

البرغوثي: استشهاد الهذالين جريمة تستوجب توسيع دائرة الاشتباك

اعتقال شابين من العيساوية بزعم إطلاقهما النار تجاه الاحتلال خلال الأسابيع الماضية

اعتقال شابين من العيساوية بزعم إطلاقهما النار تجاه الاحتلال خلال الأسابيع الماضية

الديمقراطية: وفدنا إلى الجزائر يحمل رؤية وإقتراحات عملية لإنهاء الإنقسام

الديمقراطية: وفدنا إلى الجزائر يحمل رؤية وإقتراحات عملية لإنهاء الإنقسام

أبو مويس يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي

أبو مويس يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي

دعوات بالقدس للنفير إسنادًا لعائلة &#34;صالحية&#34; الرافضة لإخلاء منزلها

دعوات بالقدس للنفير إسنادًا لعائلة "صالحية" الرافضة لإخلاء منزلها

الغصين: 2022 عام &#34;التمكين والتشغيل الذاتي&#34;

الغصين: 2022 عام "التمكين والتشغيل الذاتي"

راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض الجوي القادم

راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض الجوي القادم

الهباش: يجب محاسبة المُعتدين على المحكمة الشرعية بالخليل

الهباش: يجب محاسبة المُعتدين على المحكمة الشرعية بالخليل

منوعات

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

في أول ظهور له.. كاظم الساهر يحذر الجمهور من فيروس(كورونا) بعد وفاة شقيقه

في أول ظهور له.. كاظم الساهر يحذر الجمهور من فيروس(كورونا) بعد وفاة شقيقه

حورية فرغلي تثير ضجة واسعة بعد نشرها بوست يقلل من قيمة الرجال

حورية فرغلي تثير ضجة واسعة بعد نشرها بوست يقلل من قيمة الرجال

ياسمين عبد العزيز تحتفل بيوم ميلادها الـ42 بأجواء رقص وغناء

ياسمين عبد العزيز تحتفل بيوم ميلادها الـ42 بأجواء رقص وغناء

تفاصيل جديدة حول قضية وفاة الإبراشي والنائب العام يأمر بالتحقيق

تفاصيل جديدة حول قضية وفاة الإبراشي والنائب العام يأمر بالتحقيق

شاهد: ياسمين صبري توجه رسالة لدعم وتمكين المرأة في سوق العمل

شاهد: ياسمين صبري توجه رسالة لدعم وتمكين المرأة في سوق العمل

بيوم ميلادها.. دنيا وإيمي سمير غانم توجهان رسائل مؤثرة لوالدتهم الرحلة

بيوم ميلادها.. دنيا وإيمي سمير غانم توجهان رسائل مؤثرة لوالدتهم الرحلة

بعد اتهامها بالغرور.. كيف ردت الإعلامية ريا أبي راشد على هذا الاتهام؟

بعد اتهامها بالغرور.. كيف ردت الإعلامية ريا أبي راشد على هذا الاتهام؟

عربي

الإمارات تكشف عن أعداد وجنسيات الوفيات والإصابات بانفجار صهاريج مصفح

الإمارات تكشف عن أعداد وجنسيات الوفيات والإصابات بانفجار صهاريج مصفح

الأردن: ارتفاع التخزين الكلي لسدود المملكة لنحو 93 مليون م3

الأردن: ارتفاع التخزين الكلي لسدود المملكة لنحو 93 مليون م3

الإمارات: انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية بمصفح

الإمارات: انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية بمصفح

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره النرويجي تطورات القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره النرويجي تطورات القضية الفلسطينية