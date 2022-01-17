مصدر لـ "دنيا الوطن": الحكومة تعفي الحاصلين على لم الشمل بغزة من رسوم المعاملات

خاص دنيا الوطنعلمت "دنيا الوطن"، من مصدر مطلع، أن الحكومة الفلسطينية قررت، اليوم الإثنين، إعفاء الحاصلين على لم الشمل بقطاع غزة من رسوم المعاملات.وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "قرار الحكومة يأتي بهدف التخفيف عن أهالي قطاع غزة، ضمن سعي الحكومة لمساعدة أهلنا هناك"، مشيراً إلى أن "تخفيف الأعباء عن أهالي غزة يأتي في رأس أولويات الحكومة رغم الضائقة المالية وشح الإمكانيات".وتبلغ قيمة رسوم معاملة لم الشمل 60 دينار أردني، إضافة إلى دينارين رسوم هوية أولي، ما يعادل نحو 372 شيكل لكل معاملة.وفي وقت سابق، أعلن حسين الشيخ رئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية في حركة (فتح) عن دفعتين من لم شمل العائلات الفلسطينية، وذلك بعد تفاهمات تمت مع الجانب الإسرائيلي.من جهته، هنأ سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة المواطنين الحاصلين على موافقات لم الشمل، مؤكداً أن قيمة رسوم هذه المعاملة صادرة كمرسوم عن الرئيس الفلسطيني في عام 1998، وتم المصادقة عليها من المجلس التشريعي عام 2003.وقال معروف: "إن قيمة الرسوم على المعاملة يتم العمل بها في غزة والضفة بشكل سواء، ولم يجرِ عليها أي تغيير أو زيادة، وتم تحصيل رسوم الدفعات السابقة بالضفة بذات القيمة".