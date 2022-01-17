اعتقال شابين من العيساوية بزعم إطلاقهما النار تجاه الاحتلال خلال الأسابيع الماضية

صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية،

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، شابين فلسطينيين من بلدة العيساوية شمالي شرق القدس المحتلة؛ بزعم تنفيذهما عمليات إطلاق نار ضد جنود الاحتلال خلال الأسابيع الماضية في البلدة.ووفقفإن إحدى عمليات إطلاق النار وقعت ضد قوة من جنود الاحتلال عند مدخل مشفى (هداسا) الإسرائيلي القريب من البلدة، حيث أطلق الشابان النار تجاه سيارة المياه العادية التي اقتحمت البلدة خلال الفترة الماضية، وفقاً للصحيفة.