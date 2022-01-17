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الإمارات تكشف عن أعداد وجنسيات الوفيات والإصابات بانفجار صهاريج مصفح

الإمارات تكشف عن أعداد وجنسيات الوفيات والإصابات بانفجار صهاريج مصفح
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شرطة أبوظبي في دولة الإمارات السيطرة على الحريق الذي اندلع، صباح اليوم الاثنين، في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، والذي أدى إلى انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية.

وذكرت شرطة أبوظبي في بيان لها: "أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية و إصابة ستة آخرين إصاباتهم بين البسيطة و المتوسطة"، مشيرة إلى بدء السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.


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