الإمارات تكشف عن أعداد وجنسيات الوفيات والإصابات بانفجار صهاريج مصفح





رام الله - دنيا الوطنأعلنت شرطة أبوظبي في دولة الإمارات السيطرة على الحريق الذي اندلع، صباح اليوم الاثنين، في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك، والذي أدى إلى انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية.وذكرت شرطة أبوظبي في بيان لها: "أن الحادث أسفر عن وفاة شخص من الجنسية الباكستانية وشخصين من الجنسية الهندية و إصابة ستة آخرين إصاباتهم بين البسيطة و المتوسطة"، مشيرة إلى بدء السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به.