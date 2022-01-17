شؤون فلسطينية

فلسطين: ثماني وفيات و823 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين: ثماني وفيات و823 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مي الكيلة وزيرة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل ثماني حالات وفاة و823 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و195 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الكيلة اليوم الاثنين: "نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 97.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "رام الله والبيرة 216، نابلس 106، بيت لحم 125، طوباس 14، طولكرم 36، الخليل 75، ضواحي القدس 44، سلفيت 7، جنين 32، قلقيلية 4، أريحا والأغوار 21، قطاع غزة 143".

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "رام الله والبيرة 78، نابلس 35، بيت لحم 16، طوباس 11، طولكرم 8، الخليل 7، ضواحي القدس 3، سلفيت 3، جنين 3، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 25".

وسجلت ثلاث حالات وفاة في بيت لحم وحالتا وفاة في الخليل، حالتان في طوباس، حالة في جنين، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 94 مريضاً، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (18 يناير)

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء (18 يناير)

الرويضي: اتصالات حثيثة تجريها القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية الدولية لأهالي الشيخ جراح

الرويضي: اتصالات حثيثة تجريها القيادة الفلسطينية لتوفير الحماية الدولية لأهالي الشيخ جراح

عبدالله عبدالله: هذا ما ناقشه وفد (فتح) مع المسؤولين الجزائريين

عبدالله عبدالله: هذا ما ناقشه وفد (فتح) مع المسؤولين الجزائريين

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على مفترق &#34;عتصيون&#34; بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

استشهاد شاب برصاص الاحتلال على مفترق "عتصيون" بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

البرغوثي: استشهاد الهذالين جريمة تستوجب توسيع دائرة الاشتباك

البرغوثي: استشهاد الهذالين جريمة تستوجب توسيع دائرة الاشتباك

اتحاد بلديات القطاع يدعو للتدخل الفوري لإعمار البنية التحتية

اتحاد بلديات القطاع يدعو للتدخل الفوري لإعمار البنية التحتية

مصدر لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: الحكومة تعفي الحاصلين على لم الشمل بغزة من رسوم المعاملات

مصدر لـ "دنيا الوطن": الحكومة تعفي الحاصلين على لم الشمل بغزة من رسوم المعاملات

اعتقال شابين من العيساوية بزعم إطلاقهما النار تجاه الاحتلال خلال الأسابيع الماضية

اعتقال شابين من العيساوية بزعم إطلاقهما النار تجاه الاحتلال خلال الأسابيع الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البرغوثي: استشهاد الهذالين جريمة تستوجب توسيع دائرة الاشتباك

البرغوثي: استشهاد الهذالين جريمة تستوجب توسيع دائرة الاشتباك

اعتقال شابين من العيساوية بزعم إطلاقهما النار تجاه الاحتلال خلال الأسابيع الماضية

اعتقال شابين من العيساوية بزعم إطلاقهما النار تجاه الاحتلال خلال الأسابيع الماضية

الديمقراطية: وفدنا إلى الجزائر يحمل رؤية وإقتراحات عملية لإنهاء الإنقسام

الديمقراطية: وفدنا إلى الجزائر يحمل رؤية وإقتراحات عملية لإنهاء الإنقسام

أبو مويس يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي

أبو مويس يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي

دعوات بالقدس للنفير إسنادًا لعائلة &#34;صالحية&#34; الرافضة لإخلاء منزلها

دعوات بالقدس للنفير إسنادًا لعائلة "صالحية" الرافضة لإخلاء منزلها

الغصين: 2022 عام &#34;التمكين والتشغيل الذاتي&#34;

الغصين: 2022 عام "التمكين والتشغيل الذاتي"

راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض الجوي القادم

راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض الجوي القادم

الهباش: يجب محاسبة المُعتدين على المحكمة الشرعية بالخليل

الهباش: يجب محاسبة المُعتدين على المحكمة الشرعية بالخليل

منوعات

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

في أول ظهور له.. كاظم الساهر يحذر الجمهور من فيروس(كورونا) بعد وفاة شقيقه

في أول ظهور له.. كاظم الساهر يحذر الجمهور من فيروس(كورونا) بعد وفاة شقيقه

حورية فرغلي تثير ضجة واسعة بعد نشرها بوست يقلل من قيمة الرجال

حورية فرغلي تثير ضجة واسعة بعد نشرها بوست يقلل من قيمة الرجال

ياسمين عبد العزيز تحتفل بيوم ميلادها الـ42 بأجواء رقص وغناء

ياسمين عبد العزيز تحتفل بيوم ميلادها الـ42 بأجواء رقص وغناء

تفاصيل جديدة حول قضية وفاة الإبراشي والنائب العام يأمر بالتحقيق

تفاصيل جديدة حول قضية وفاة الإبراشي والنائب العام يأمر بالتحقيق

شاهد: ياسمين صبري توجه رسالة لدعم وتمكين المرأة في سوق العمل

شاهد: ياسمين صبري توجه رسالة لدعم وتمكين المرأة في سوق العمل

بيوم ميلادها.. دنيا وإيمي سمير غانم توجهان رسائل مؤثرة لوالدتهم الرحلة

بيوم ميلادها.. دنيا وإيمي سمير غانم توجهان رسائل مؤثرة لوالدتهم الرحلة

بعد اتهامها بالغرور.. كيف ردت الإعلامية ريا أبي راشد على هذا الاتهام؟

بعد اتهامها بالغرور.. كيف ردت الإعلامية ريا أبي راشد على هذا الاتهام؟

عربي

الإمارات تكشف عن أعداد وجنسيات الوفيات والإصابات بانفجار صهاريج مصفح

الإمارات تكشف عن أعداد وجنسيات الوفيات والإصابات بانفجار صهاريج مصفح

الأردن: ارتفاع التخزين الكلي لسدود المملكة لنحو 93 مليون م3

الأردن: ارتفاع التخزين الكلي لسدود المملكة لنحو 93 مليون م3

الإمارات: انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية بمصفح

الإمارات: انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية بمصفح

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره النرويجي تطورات القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره النرويجي تطورات القضية الفلسطينية