فلسطين: ثماني وفيات و823 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

مي الكيلة



وقالت الكيلة اليوم الاثنين: "نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 97.7% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".



وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "رام الله والبيرة 216، نابلس 106، بيت لحم 125، طوباس 14، طولكرم 36، الخليل 75، ضواحي القدس 44، سلفيت 7، جنين 32، قلقيلية 4، أريحا والأغوار 21، قطاع غزة 143".



وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "رام الله والبيرة 78، نابلس 35، بيت لحم 16، طوباس 11، طولكرم 8، الخليل 7، ضواحي القدس 3، سلفيت 3، جنين 3، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 6، قطاع غزة 25".



وسجلت ثلاث حالات وفاة في بيت لحم وحالتا وفاة في الخليل، حالتان في طوباس، حالة في جنين، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 58 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 94 مريضاً، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطنأعلنتوزيرة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل ثماني حالات وفاة و823 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و195 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.