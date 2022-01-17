(فتح) تدعو للنفير العام لمساندة عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح



وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عائلة صالحية على إخلاء منزلها وأرضها في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، فيما أشعلت العائلة النيران في محيط منزلهم رفضاً لذلك.



كما استعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وحدة اليمام، إثر اعتصام المقدسي محمود صالحية بمنزله وتهديده بإحراقه رفضاً لقرار الاحتلال بإخلائه.



فيما تواجه عشرات العائلات الفلسطينية خطر التهجير من منازل تقيم فيها منذ عام 1956، بحي الشيخ جراح، في مدينة القدس الشرقية المحتلة.





رام الله - دنيا الوطندعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الاثنين، للنفير العام لمساندة عائلة الصالحي في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.