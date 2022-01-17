شؤون فلسطينية

الحكومة: نوصي الرئيس عباس بتشكيل لجنة لمتابعة توفير التمويل اللازم لمستشفى خالد الحسن للسرطان

الحكومة: نوصي الرئيس عباس بتشكيل لجنة لمتابعة توفير التمويل اللازم لمستشفى خالد الحسن للسرطان
رام الله - دنيا الوطن
قدم مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، توصية للرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة للتحقيق في قضية مستشفى خالد الحسن.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال جلسة الحكومة، إنّه "من حق الناس أن تسأل، وعليه نوصي الرئيس لتشكيل لجنة لمتابعة توفير التمويل اللازم للمشروع بعضوية وزيرة الصحة وصندوق الاستثمار وبكدار".

وأكد اشتية، قدمنا توضيحات حول مستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان، وهي إن فكرة انشاء المستشفى جاءت من أجل توطين الخدمة الصحية.

وأضاف: شكل الرئيس عباس، مجلس أمناء برئاسة المرحوم الطيب عبد الرحيم، وكُلفت "بكدار" بتحضير المخططات الهندسية، التي طرحت بمسابقة هندسية فاز فيها ائتلاف من مكتب هندسي فلسطيني واردني وبريطاني متخصص بتصميم المخططات. وأنجزت المخططات لمستشفى تكلفة بنائه 160 مليون دولار. 

وأشار إلى أن مجلس الأمناء عمل على تشجيع المانحين على تمويل المشروع، لكن لم يتم تقديم مساعدة من الجهات المانحة والأشقاء العرب. 

وأوضح، أنّ الدعوة تمت للتبرع لانشاء المستشفى، وتم جمع مبالغ متواضعة مقارنة مع التكلفة، وقد افادني رئيس صندوق الاستثمار الدكتور محمد مصطفى، الذي أصبح لاحقا رئيسا لمجلس امناء المستشفى: ان المبلغ مودع في حساب خاص ويتم تدقيقه بشكل دوري.

ولفت، فيما بعد، أصدر عباس قرارا بتشكيل مؤسسة خالد الحسن لأمراض السرطان برئاسة وزيرة الصحة، ومعها مجلس أمناء يضم مختصين، وأعطى توجيهاته أن يصار إلى تطوير أقسام جديدة في المستشفيات الحكومية والخاصة لعلاج مرضى السرطان، وأن تتم اعادة النظر في المخططات بحيث يكون المستشفى المقترح أقل تكلفة وقابل للإنجاز. 

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