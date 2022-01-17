أبو مويس يبحث مع السفير الإيطالي تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. محمود أبو مويس، في مكتبه، اليوم، مع سفير إيطاليا لدى دولة فلسطين جوزيبي فيديل، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.وناقش الطرفان آليات التعاون على صعيد المنح الدراسية، والتعليم المهني والتقني، وتبادل الباحثين والطلبة والكوادر الأكاديمية، وبناء علاقات تعاونية بين الجامعات الفلسطينية ونظيراتها الإيطالية، وذلك بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز جودة مخرجات التعليم العالي في كلا البلدين.وفي هذا السياق، أكد أبو مويس الحرص على تعزيز أواصر التعاون بين فلسطين وإيطاليا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، مُقترحاً التحضير لمسودة اتفاقية تشمل مجالات التعاون التي تم بحثها خلال اللقاء.وقدّم الوزير شرحاً للسفير فيديل حول أوضاع قطاع التعليم العالي في فلسطين، لافتاً إلى الجهود المبذولة على صعيد تعزيز ودعم التعليم المهني والتقني، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بتوفير منح دراسية للطلبة الفلسطينيين في تخصصات فريدة وضرورية؛ لخدمة المجتمع الفلسطيني.من جهته، أكد السفير الإيطالي الحرص على تعزيز التعاون بين فلسطين وإيطاليا في قطاع التعليم العالي، وذلك بما يخدم هذا القطاع الحيوي في كلا البلدين.ورحّب فيديل بفكرة التحضير لاتفاقية تعاون بين الجانبين بما يُجسّدُ تعاون مثمراً، مثمناً الخطوات التطويرية التي تعمل عليها وزارة التعليم العالي الفلسطينية؛ للارتقاء بقطاع التعليم العالي وتجويد المُخرجات التعليمية.