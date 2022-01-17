دولي

المواليد في الصين تصل إلى رقم لم يحدث منذ 42 عاماً

المواليد في الصين تصل إلى رقم لم يحدث منذ 42 عاماً
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت دولة الصين انخفاضاً في عدد المواليد خلال عام 2021، إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1978 على الأقل، وذلك وفقاً لبيانات رسمية صادرة، اليوم الإثنين، على خلفية الشكوك حيال المستقبل وتكلفة التعليم.

وتتعرض الصين إلى أزمة ديموغرافية، مع تسارع شيخوخة القوى العاملة وتباطؤ اقتصادي، وأدنى نمو سكاني في البلاد منذ عقود، وفق (سكاي نيوز).

وبلغ معدل الولادات في أكثر دول العالم تعدادا للسكان 7.52 ولادات لكل ألف شخص عام 2021، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء، فيما بلغ 8.52 في عام 2020.

ويعتبر هذا المعدل الأدنى منذ عام 1978 على الأقل، وهو التاريخ الذي بدأت فيه الصين نشر تقريره الإحصائي السنوي.

وقامت الصين بتخفيف من سياسة تحديد النسل في السنوات الأخيرة، وسمحت للأزواج بإنجاب طفلين عام 2016، ثم ثلاثة العام الماضي.

إلا أن هذه القرارات لم تؤد إلى زيادة كبيرة في المواليد، حيث يبتعد الأزواج عن الإنجاب، بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن وخصوصاً تعليم الأطفال.

وفي عام 2021، سجلت البلاد 10.62 ملايين ولادة، وفقا لبيانات رسمية، فيما انخفض معدل النمو السكاني إلى 0.34 لكل ألف شخص العام الماضي، بينما بلغ 1.45 عام 2000.

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