نسرين التميمي تتسلم مهامها رئيسة لسلطة جودة البيئة

رام الله - دنيا الوطنتسلّمت نسرين تيسير التميمي، مهامها رئيسة لسلطة جودة البيئة بقرار من الرئيس محمود عباس.جاء ذلك خلال مراسم الاستلام، التي جرت في مقر المؤسسة بمدينة البيرة، اليوم الإثنين، بحضور رئيس سلطة جودة البيئة السابق جميل المطور، والمدراء العامين، والمستشارين، وطاقم سلطة جودة البيئة.وهنأ المطور، التميمي لتوليها منصب رئيس سلطة جودة البيئة، متمنيا لها النجاح والتوفيق في قيادة قطاع هام وحيوي كالقطاع البيئي.من جهتها، ثمنت التميمي جهود المطور ودوره الريادي خلال عمله في سلطة جودة البيئة، مشيرة إلى أنها ستعمل جاهدة على تنفيذ السياسات والاستراتيجيات والخطط المدرجة، بما يحقق بيئة نظيفة سليمة آمنة خالية من التلوث.وأكدت أهمية القطاع البيئي كأحد أهم القطاعات التي تتطلب تضافر الجهود كافة، من أجل حماية البيئة بكافة عناصرها، وصيانتها، والمحافظة على صحة الإنسان، وكبح استنزاف المصادر الطبيعية، ومكافحة التلوث، وتعزيز الوعي البيئي، وضمان تحقيق تنمية بيئية مستدامة، وتعزيز حضور دولة فلسطين في المؤتمرات الدولية والعالمية والاتفاقيات والمعاهدات البيئية.