راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض الجوي القادم

خاص دنيا الوطن - رغد داودقال الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الاثنين، إن المنخفض الذي أثر على المنطقة خلال الأيام الماضية انتهى مساء أمس، ومع فجر اليوم كان هناك استقرار في الحالة الجوية وصفاء للسماء وفي نفس الوقت كانت درجات الحرارة متدنية وباردة جداً، حيث وصلت الحرارة في المناطق الجبلية صفر درجة مئوية تشكل على إثرها التجمد والصقيع.وأضاف العلامي في حديثٍ لـ"دنيا الوطن": "بقية اليوم الاثنين ستكون الأجواء بوجهٍ عام مستقرة لكن بدرجات حرارة أقل من معدلاتها، تتراوح بالنهار ما بين (6 -8) درجات مئوية في المناطق الجبلية المرتفعة، وما بين (10 – 12) في بقية المناطق".وتابع الراصد الجوي: "الثلاثاء ستبقى الأجواء مستقرة وصحوة نهاراً ولن يكون هناك تغير على الحالة الجوية ودرجات الحرارة، مع استمرار فرص حدوث الصقيع والتجمد خلال فترة الفجر والصباح خاصة في المرتفعات الجبلية التي ستصل فيها الحرارة ما بين صفر أو (-1) درجة مئوية، أما في بقية المناطق ستصل درجة الحرارة ما بين (3 – 5) درجة مئوية".وحول الأربعاء: "هناك توقعات بوصول منخفض جوي جديد وكتلة هوائية باردة ماطرة بحيث تعمل على تجدد هطول أمطار متفاوتة الشدة والغزارة من وقت لآخر ومن منطقة لأخرى، خاصة خلال ساعات الصباح وحتى ساعات المساء أي يستمر المنخفض أقل من 24 ساعة، ومن ثم تستقر الأجواء مجدداً خلال يوم الخميس مع بقاء درجات الحرارة متدنية".