شؤون فلسطينية

الهباش: يجب محاسبة المُعتدين على المحكمة الشرعية بالخليل

الهباش: يجب محاسبة المُعتدين على المحكمة الشرعية بالخليل
قاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
دان الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اعتداء خارجين على القانون على مبنى المحكمة الشرعية في البلدة القديمة بمدينة الخليل وتهديد رئيس المحكمة بالقتل والتلفظ بألفاظ نابية وشتم الذات الإلهية.

وطالب قاضي القضاة جهات تنفيذ القانون بملاحقة المعتدين وتحويلهم للقضاء وإنزال العقوبات الرادعة بحقهم، انتصاراً
للعدالة ولرمزية المحكمة الشرعية التي تحمل رسالة الشريعة الإسلامية الغراء في الحفاظ على الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع وحفظ الحقوق لجميع الأطراف.

وأكد الهباش ان المحكمة الشرعية ستبقى قلعة شامخة داخل البلدة القديمة في مدينة الخليل الى جانب الحرم الإبراهيمي الشريف
كرأس حربة في مواجهة السرطان الاستيطاني الذي يتهدد المنطقة، مؤكدا ان البلدة القديمة لمدينة الخليل ستبقى فلسطينية إلى الأبد ولن تنجح محاولات الاحتلال وأذنابه بتهويدها أو إخلائها من المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية وعلى رأسها المحكمة الشرعية.

وأعرب الهباش عن دعمه الكامل لقضاة المحكمة الشرعية والزملاء الموظفين الذين يعانون الأمرين كل يوم من قبل جنود
الاحتلال ومستوطنيه، حفاظاً على رسالة القضاء الشرعي وإصراراً على تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين من قلب مدينة الخليل، موجهاً لهم التحية على صمودهم وثباتهم رغم ما يعانونه من مضايقات الاحتلال والمستوطنين والاغلاقات المستمرة للمنطقة.

وطالب قاضي القضاة المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والأهلية في محافظة الخليل بإدانة هذا الفعل الإجرامي بحق
المحكمة الشرعية وهيئتها القضائية ورفض ونبذ مثل هذه الحالات الشاذة عن قيم وأخلاق شعبنا الفلسطيني والحفاظ على وحدة شعبنا ومشروعنا الوطني والوقوف خلف مؤسساتنا الوطنية خاصة داخل البلدة القديمة لمدينة خليل الرحمن.

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