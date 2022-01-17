الأردن: ارتفاع التخزين الكلي لسدود المملكة لنحو 93 مليون م3

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المياه والري الأردنية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع التخزين الكلي لسدود المملكة إلى نحو 93 مليون م3، في حين يستمر سد وادي شعيب بالفيضان بعد امتلائه لليوم الثاني على التوالي.وقالت وزارة المياه والري: "إن التخزين الكلي لسدود الأردن ارتفع إلى نحو 93 مليون م3 بنسبة تخزين كلية بلغت 27.7% من طاقتها الكلية البالغة 336,4 مليون م3"، وفق (المملكة).ودعت الوزارة الجميع بضرورة الاستفادة من الهطولات المطرية، وعدم إلقاء المخلفات في مجاري الأودية والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي، والتأكد من حماية عدادات المياه ومرافق المياه المنزلية من الانجماد المتوقع خلال الأيام المقبلة.ويستمر فيضان سد وادي شعيب لليوم الثاني على التوالي، بعد امتلائه أمس الأحد، وتبلغ السعة التخزينية للسد 1.7 مليون متر مكعب.