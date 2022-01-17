الإسلامية المسيحية تدعو المؤسسات المقدسية إلى رفض عرض الاحتلال تقديم منح مادية

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المؤسسات المقدسية الى رفض عرض بلدية الاحتلال تقديم منح مادية لها.وقالت الهيئة: "أن الإعلان الذي نشرته بلدية الاحتلال قبل عدة أيام، ودعت فيه المؤسسات المقدسية الى تقديم طلبات من أجل الحصول على منح مادية، ينطوي على أهداف خطيرة ويشكل استهدافاً مبرمجاً للمكون الوطني لهذه المؤسسات".وأكدت الهيئة أن هذا المخطط الجديد الذي يستهدف كافة المؤسسات المقدسية على مختلف اختصاصاتها، يندرج في إطارالسباق المحموم الذي يخوضه الاحتلال لتهويد المدينة والسيطرة على مؤسساتها.وأشارت الهيئة أن بلدية الاحتلال التي تحاول اليوم تقديم الدعم المادي للمؤسسات المقدسية، هي نفسها التيتمارس جرائم التطهير العرقي وتعمل على تقويض الوجود الفلسطيني وتقوم بمصادرة الأراضيوهدم المنازل وفرض الضرائب الباهظة، والعمل بشتى الوسائل على خلق بيئة طاردة للمقدسيين وصولاً إلى تفريغهم من مدينتهم.ودعت الهيئة السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير إلى تحمل مسؤولياتها والقيام بواجبها والاسراع في توفيرالدعم المادي الكافي للمؤسسات المقدسية بما يضمن تعزيز صمودها ومواجهة التحديات التي تواجهها.وكما دعت الهيئة الدول العربية والاسلامية إلى تحمل مسؤولياتها الدينية والتاريخية والقومية المغيبة فيالدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود مواطنيها ومؤسساتها.