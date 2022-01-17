لبنان: أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحتجون ويقفلون مداخل قصر العدل

رام الله - دنيا الوطننظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية، حيث أقفلوا طرقات ومداخل قصر العدل في العاصمة بيروت، للمطالبة بدعم المحقق العدلي طارق البيطار.وشارك المعتصمون، أمام قصر العدل في بيروت، لافتات تندد بالسلطة السياسية والمسؤولين في الدولة، من أجل تأخير ملف التحقيق والتلاعب على القانون، وقبع المحقق العدلي طارق بيطار"، وفق الوكالة (الوطنية اللإعلام).وقال الأهالي في بيان لهم: "فاض بنا الكيل، لقد نزلنا اليوم مقررين إغلاق العدلية تعبيرا عن غضبنا وإحساسنا العميق بالظلم الذي يلحقه بنا كل من يقدم طلبات من شأنها تعطيل عمل القاضي بيطار. نحن اليوم نؤكد أننا وراء المحقق العدلي أكثر من أي وقت مضى ونحمل المسؤولية للمجرمين المدعى عليهم الذين لايمارسون شيئا إلا التعطيل والتهرب من العدالة".وأضافوا: "نحن ننتظر من القضاء الشريف أن يوقف هذه المهزلة ويجد حلا لها ولو اضطر إلى فرض غرامات باهظة على من يعيد تقديم طلبات الرد التي من شأنها أن توقفهم عند حدهم أو بطريقة أخرى لأنه من الواضح أن هؤلاءؤالمجرمين ابتدعوا طريقة لتعطيل العدالة وبدأنا نرى نفس النهج في قضايا اخرى".وأستند الأهالي بالقاضي البيطار، بالقول: "استمر أيها القاضي، فدماء الشهداء أمانة بين يديك ولا تسمع لهرطقات ضعفاء النفوس فهم ينفذون أجندة حزبية ولا يمثلون سوى أنفسهم".