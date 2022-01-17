الإمارات: انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية بمصفح

رام الله - دنيا الوطنأكدت شرطة أبوظبي اندلاع حريق، صباح اليوم الاثنين، مما أدى إلى انفجار في عدد ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة "مصفح آيكاد 3" بالقرب من خزنات أدنوك، كما وقع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.وتشير التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجاري التعامل مع الحريق، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.وقد باشرت السلطات المختصة تحقيقاً موسعاً حول سبب الحريق والظروف المحيطة به، كما لا توجد أضرار تذكر نتجت عن الحادثين.