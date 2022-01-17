حقوق الانسان تحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الشيخ الهذالين





واكدت الدائرة "إصرارالقيادة الفلسطينية على محاكمة الاحتلال ومسؤوليه امام المحاكم الدولية وخاصة المحكمة الجنائية، على كل ما اقترفه ويقترفه بحق الفلسطينيين من جرائم".



رام الله - دنيا الوطنحقوق الاسنان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، سلطان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الشيخ سليمان الهذالين (75 عاما) متأثرا باصابته جراء دهسه من قبل الية عسكرية تابعة للاحتلال في الخامس من الشهر الجاري.وقالت الدائرة في بيان لها اليوم الاثنين: "بأن الهذالين تعرض في السابق للعديد من الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال، وامام الكاميرات، خلال مشاركته الدائمة في الفعاليات بمنطقة الخليل، الامر الذي يعني انه مستهدف من قبل الاحتلال على الرغم من كبر سنه"وأضاف البيان "ان قضية الشيخ سليمان الهذالين انما تلخص المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطيني على مدار الساعة والذي يعتدى عليه ويعاقب، ليس لذنب اقترفه، انما لمقاومته سلب بيته وارضه وحريته".وطالب البيان "المجتمع الدولي وهيئاته بالخروج عن صمتهم تجاه جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين، فهذا الصمت يشكل ضوءا اخضر للاحتلال بل واكثر من ذلك مشاركة له في جرائمه".