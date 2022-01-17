عاجل

  • شرطة أبو ظبي: التحقيقات الأولية تشير لرصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون مسيرات تسببت بالانفجار

  • وكالة الأنباء الإماراتية: رصد أجسام قد تعود لطائرات بدون طيار وقعت في المنطقتين

  • الصحة بغزة: لا وفيات و143 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

  • وكالة الأنباء الإماراتية: انفجار في ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح في أبو ظبي

شؤون فلسطينية

أعضاء بالكونغرس يطالبون اسرائيل بكشف ظروف استشهاد المسن الفلسطيني أسعد

أعضاء بالكونغرس يطالبون اسرائيل بكشف ظروف استشهاد المسن الفلسطيني أسعد
رام الله - دنيا الوطن
تواصلت في الولايات المتحدة الأمريكية حملة اتصالات مع اعضاء الكونغرس الأمريكي، تطالبهم بالضغط على وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن، لمطالبة الحكومة الاسرائيلية إجراء تحقيق شفاف بقضية استشهاد المواطن الفلسطيني الأمريكي عمر بعد الجليل أسعد (80 عاما)، واصدار نتائج هذا التحقيق بالسرعة الممكنة فيما يتعلق بمسؤولية قوات الاحتلال الاسرائيلي عن مقتله.

ووفق وكالة (وفا) فقد تركزت حملة الاتصالات في ولاية ويسكونسن التي عاش فيها المواطن أسعد، حيث أعلن عضوا كونغرس الولاية مطالبتهما وزارة الخارجية الاميركية بإجراء تحقيق في ظروف مقتل المواطن اسعد.

وقال السناتور تامي بالدوين في تغريده له على موقع توتير: "هذه مأساة مروعة تتطلب تحقيقًا شاملاً وأريد أن أقدم تعازيّ لعائلة أسعد بمن فيهم أولئك الموجودون في ويسكونسن الذين يعانون من جراء هذه الخسارة المأساوية ويستحقون الإجابات".

وأصدر النائب جوين مور من نفس الولاية تغريدة شملت تعازيه لعائلة الفقيد، مطالباً وزير الخارجية أنتوني بلينكن بالضغط لإجراء تحقيق في ظروف وفاة أسعد ".

وطالب ستة اعضاء كونغرس عبر تغريدات لهم اسرائيل بتقديم إجابات فيما يتعلق بملابسات استشهاد عمر أسعد بعد أن احتجزه الجيش الإسرائيلي الأسبوع الماضي.

وغردت النائبة ديبي دينجيل من ولاية ميشيغان على تويتر: "انا متضامنة مع عائلة عمر عبد المجيد أسعد لأنهم يحزنون على هذه الخسارة الفادحة مع عدم اليقين الحقيقي".

وقالت: "الظروف المحيطة بوفاته مقلقة للغاية ونحن بحاجة إلى تحقيق كامل وشامل للحصول على إجابات والآن".

من جانبها غردت النائبة ماري نيومان من ولاية إلينوي: "إنني منزعجة للغاية من التقارير التي تفيد بقيام القوات الإسرائيلية بضرب فلسطينيٍ أمريكي يبلغ من العمر 80 عامًا وتركه على الأرض حيث توفي لاحقًا بنوبة قلبية.

واضافت: "أطالب وزارة الخارجية ان تسعى لإجراء تحقيق كامل في وفاته".

وغردت النائبة ديبي ماكولوم، من مينيسوتا بأن أسعد كان "الآن ضحية أخرى لهذا الاحتلال الوحشي".

أما النائبة رشيدة طليب من ميشيغان فغردت: " قتل عمر أسعد مشين وأدعو وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى التحقيق ".

ومن المتوقع أن يعلن أعضاء كونغرس آخرين مواقفا مشابهة تطالب بإجراء تحقيق وإعلان نتائجه على ضوء تواصل حملة الاتصالات الهاتفية.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: لا وفيات و143 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: لا وفيات و143 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الخارجية تطالب بتدخل دولي وامريكي عاجل لوقف مجزرة الاحتلال بحق عائلة صالحية

الخارجية تطالب بتدخل دولي وامريكي عاجل لوقف مجزرة الاحتلال بحق عائلة صالحية

الخارجية الفلسطينية تُطالب بتدخل أمريكي عاجل لوقف مجزرة الاحتلال في القدس

الخارجية الفلسطينية تُطالب بتدخل أمريكي عاجل لوقف مجزرة الاحتلال في القدس

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

الشيخ يكشف صحة تأجيل انعقاد المجلس المركزي والقضايا المطروحة في الجنائية الدولية

الشيخ يكشف صحة تأجيل انعقاد المجلس المركزي والقضايا المطروحة في الجنائية الدولية

وزارتا &#34;التعليم العالي&#34; والثقافة تناقشان خطط تعزيز الرواية الوطنية

وزارتا "التعليم العالي" والثقافة تناقشان خطط تعزيز الرواية الوطنية

شاهد: الدفاع المدني بغزة يُنفذ 260 مهمة خلال المنخفض الجوي

شاهد: الدفاع المدني بغزة يُنفذ 260 مهمة خلال المنخفض الجوي

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من محافظة رام الله

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من محافظة رام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية تطالب بتدخل دولي وامريكي عاجل لوقف مجزرة الاحتلال بحق عائلة صالحية

الخارجية تطالب بتدخل دولي وامريكي عاجل لوقف مجزرة الاحتلال بحق عائلة صالحية

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية قوات الاحتلال

وزارتا &#34;التعليم العالي&#34; والثقافة تناقشان خطط تعزيز الرواية الوطنية

وزارتا "التعليم العالي" والثقافة تناقشان خطط تعزيز الرواية الوطنية

شاهد: الدفاع المدني بغزة يُنفذ 260 مهمة خلال المنخفض الجوي

شاهد: الدفاع المدني بغزة يُنفذ 260 مهمة خلال المنخفض الجوي

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من محافظة رام الله

الاحتلال يعتقل خمسة مواطنين من محافظة رام الله

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على إخلاء مشتلها في حي الشيخ جراح ويحاصر منزلها

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على إخلاء مشتلها في حي الشيخ جراح ويحاصر منزلها

الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية

الاحتلال يعتقل شابين من قلقيلية

الخارجية الفلسطينية: سنتابع جريمة إعدام الشهيد الهذالين مع الجنائية الدولية

الخارجية الفلسطينية: سنتابع جريمة إعدام الشهيد الهذالين مع الجنائية الدولية

منوعات

في أول ظهور له.. كاظم الساهر يحذر الجمهور من فيروس(كورونا) بعد وفاة شقيقه

في أول ظهور له.. كاظم الساهر يحذر الجمهور من فيروس(كورونا) بعد وفاة شقيقه

حورية فرغلي تثير ضجة واسعة بعد نشرها بوست يقلل من قيمة الرجال

حورية فرغلي تثير ضجة واسعة بعد نشرها بوست يقلل من قيمة الرجال

ياسمين عبد العزيز تحتفل بيوم ميلادها الـ42 بأجواء رقص وغناء

ياسمين عبد العزيز تحتفل بيوم ميلادها الـ42 بأجواء رقص وغناء

تفاصيل جديدة حول قضية وفاة الإبراشي والنائب العام يأمر بالتحقيق

تفاصيل جديدة حول قضية وفاة الإبراشي والنائب العام يأمر بالتحقيق

شاهد: ياسمين صبري توجه رسالة لدعم وتمكين المرأة في سوق العمل

شاهد: ياسمين صبري توجه رسالة لدعم وتمكين المرأة في سوق العمل

بيوم ميلادها.. دنيا وإيمي سمير غانم توجهان رسائل مؤثرة لوالدتهم الرحلة

بيوم ميلادها.. دنيا وإيمي سمير غانم توجهان رسائل مؤثرة لوالدتهم الرحلة

بعد اتهامها بالغرور.. كيف ردت الإعلامية ريا أبي راشد على هذا الاتهام؟

بعد اتهامها بالغرور.. كيف ردت الإعلامية ريا أبي راشد على هذا الاتهام؟

بصور رومانسية ورسالة قصيرة.. أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

بصور رومانسية ورسالة قصيرة.. أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

صبري عبد المنعم يكشف حقيقة فقدانه التام للبصر

صبري عبد المنعم يكشف حقيقة فقدانه التام للبصر

&#34;منك لله&#34;.. والد ياسمين صبري يشن هجوماً شرساً عليها بعد تصريحاتها الأخيرة

"منك لله".. والد ياسمين صبري يشن هجوماً شرساً عليها بعد تصريحاتها الأخيرة

عربي

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره النرويجي تطورات القضية الفلسطينية

وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيره النرويجي تطورات القضية الفلسطينية

السعودية: إعطاء أكثر من 54 مليون جرعة لقاح (كورونا) بالمملكة

السعودية: إعطاء أكثر من 54 مليون جرعة لقاح (كورونا) بالمملكة

مصر تسجل 25 حالة وفاة و1197 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجل 25 حالة وفاة و1197 إصابة جديدة بـ(كورونا)

رئيس الوزراء المصري: لسنا ضد بناء سد النهضة ولكن ضمن اتفاق ملزم

رئيس الوزراء المصري: لسنا ضد بناء سد النهضة ولكن ضمن اتفاق ملزم